Haberler Haberler BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI! 💵 Asgari ücret ne kadar olacak? - 2023 asgari ücret zammı belli oldu mu?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI! 💵 Asgari ücret ne kadar olacak? - 2023 asgari ücret zammı belli oldu mu?

Milyonlarca asgari ücretli çalışan, emekli, memur ve özel sektör çalışanını etkileyen asgari ücret zammında son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2023'te yapılacak olan asgari ücret zammına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Açıklamaların ardından arama motorlarında Asgari ücret ne kadar olacak? - 2023 asgari ücret zammı belli oldu mu? konuları araştırılıyor. İşte Başkan Erdoğan'ın asgari ücret açıklaması ve merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2022 Salı 09:01 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2022 Salı 09:01
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI! 💵 Asgari ücret ne kadar olacak? - 2023 asgari ücret zammı belli oldu mu?

Milyonlarca asgari ücretli çalışanın yanı sıra emekli, memur, kamu çalışanı ve özel sektör çalışanları ile dul, yetim aylığı, aile destek ödemesi gibi yardım parası alanları da etkileyen asgari ücret zammında geri sayım devam ediyor. 2023 yılında asgari ücretin ne kadar olacağı en çok merak edilen konuların başında yer alırken Başkan Erdoğan konuya ilişkin öenmli açıklamalara imza attı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Sinan Erdem Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen TÜGVA 5. Olağan Genel Kurulu ve 6. Gençlik Buluşması'na katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücretle ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Şu an itibariyle inşallah Aralık ayındaki yapılacak olan yeni değerlendirmelerle de asgari ücreti en uygun rakama çıkarmak. Biz bunun için varız. Yolsuzlukların olmadığı, rüşvetin olmadığı, yoksulluğun Allah'ın izniyle olmayacağı bir Türkiye'yi biz yapacağız, bunu biz yaparız. Şu an onun hazırlığı içindeyiz"

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari Ücrete 2022 yılında iki kez zam yapıldı. Ocak ayında yapılan % 50'lik zammın ardından1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 6 bin 471 TL, net 5 bin 500,35 TL olarak belirlendi. Böylece, 2022 Ocak dönemine göre net asgari ücrette yaklaşık yüzde 30 oranında artış yapıldı.

2022 yılı içerisinde asgari ücrete yapılan zam oranı yapılan son zammın ardından % 80 artış sağlanmış oldu. Ancak yeni yılda yapılacak zamlarla birlikte asgari ücretin ne kadar olacağı hebüz bilinmiyor.

2023 ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLDU MU?

2023'te yapılacak asgari ücret zammı henüz belli olmadı. Ancak tahminlere göre, sene sonu enflasyon oranının Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) beklentisi doğrultusunda gelmesi durumunda 2023 yılı asgari ücretin 7 bin 500 TL civarında olacağı öbgörülüyor.

2023 yılında da asgari ücrete 2022 yılında yapıldığı miktarda yani yüzde 80 zam yapılması halinde 2023 yılı yeni asgari ücret 9 bin 900 liraya yükselmiş olacak.

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