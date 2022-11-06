KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI SON GİRİŞ SAATİ KAÇ? | 2022 KPSS lise sınavı kaç saat sürecek, kaç soru sorulacak?

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI SON GİRİŞ SAATİ KAÇ? | Kamu Personeli Seçme Sınavı 6 Kasım Pazar günü lise mezunu adaylar için yapılacak. Sınava saatler kala geri sayım devam ederken sınav salonlarına giriş saati de en sık araştırılan konulardan bir tanesi. Peki KPSS Ortaöğretim sınavı son giriş saati kaç? 2022 KPSS lise sınavı kaç saat sürecek, kaç soru sorulacak? İşte detaylar...

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI SON GİRİŞ SAATİ KAÇ?

Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim Sınav oturumu 6 Kasım 2022 Pazar günü yapılacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak. Sınava katılmak isteyen adayların sınav salonuna son giriş saatleri 10.00 olarak belirlenirken saat 10.00'dan sonra adaylar sınav salonlarına alınmayacaktır.

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2022 KPSS LİSE SINAVI KAÇ SAAT SÜRECEK, KAÇ SORU SORULACAK?

KPSS ortaöğretim sınavı 130 dakika (2 saat 10 dakika) sürecek .

Adaylara Genel Kültür ve Genel Yetenek oturumlarında 60'şar soru olmak üzere toplam 120 soru sorulacak. Sınav saat 12.25'te sona erecek.

2022 KPSS ORTAÖĞRETİM SORU DAĞILIMI

Ortaöğretim KPSS'nin genel yetenek sınavında Türkçe ve Matematik testi bulunur. Soru dağılımı şu şekildedir:

GENEL YETENEK:

👉Türkçe = 30 Soru

👉Matematik ve Geometri = 30 Soru

Genel Kültür sınavında, Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık Bilgisi ve Güncel Bilgiler soruları çıkmaktadır. Soru sayısı olarak aşağıdaki gibi bir dağılım gösterir.

GENEL KÜLTÜR:

👉Tarih = 27 Soru

👉Coğrafya = 18 Soru

👉Vatandaşlık = 9 Soru

👉Güncel Bilgiler = 6 Soru

KPSS ORTAÖĞRETİM GİRİŞ BELGESİ SORGULA

06 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak olan Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim sınavına (2022-KPSS Ortaöğretim) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebileceklerdir.