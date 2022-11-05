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KPSS ORTAÖĞRETİM GİRİŞ BELGESİ SORGULA | KPSS Ortaöğretim 2022 ÖSYM sınav giriş belgesi - KPSS sınav yeri öğrenme

KPSS ortaöğretim sınavı için geri sayım devam ediyor. 6 Kasım Pazar günü gerçekleşecek sınav için ÖSYM'nin resmi internet sitesinden ve e-devlet kapısı üzerinden sınav belgesine erişmeye çalışan adaylar, arama motorlarında KPSS Ortaöğretim giriş belgesi sorgula, KPSS Ortaöğretim 2022 ÖSYM sınav giriş belgesi ve KPSS sınav yeri öğrenme araştırmaları yappıyor. Detaylar ve tüm merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2022 Cumartesi 12:40
KPSS ORTAÖĞRETİM GİRİŞ BELGESİ SORGULA | KPSS Ortaöğretim 2022 ÖSYM sınav giriş belgesi - KPSS sınav yeri öğrenme

KPSS ORTAÖĞRETİM GİRİŞ BELGESİ SORGULA | Yüz binlerce orta öğretim mezunu adayın heyecanlı bekleyişi nihayet sona eriyor. 6 Kasım 2022'de gerçekleşecek KPSS Ortaöğretim sınavına saatler kala adaylar, sınav giriş belgesini sorguluyor. Devlet memuru olmak isteyen kişilerin katılacağı KPSS Ortaöğretim sınavı için arama motorlarında araştırılan KPSS Ortaöğretim 2022 ÖSYM sınav giriş belgesi ve KPSS sınav yeri öğrenme konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

KPSS ORTAÖĞRETİM 2022 ÖSYM SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, https://ais.osym.gov.tr adresinden 27 Ekim 2022 tarihinde 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecekler.

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KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimine göre KPSS ortaöğretim tarihi 6 Kasım 2022. Sınav saat 10:15'te başlayacak.

KPSS ortaöğretim sınavı 130 dakika (2 saat 10 dakika) sürecek .

Adaylara Genel Kültür ve Genel Yetenek oturumlarında 60'şar soru olmak üzere toplam 120 soru sorulacak.

KPSS SINAV YERİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

2022 KPSS ORTAÖĞRETİM SORU DAĞILIMI

Ortaöğretim KPSS'nin genel yetenek sınavında Türkçe ve Matematik testi bulunur. Soru dağılımı şu şekildedir:

GENEL YETENEK:

👉Türkçe = 30 Soru

👉Matematik ve Geometri = 30 Soru

Genel Kültür sınavında, Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık Bilgisi ve Güncel Bilgiler soruları çıkmaktadır. Soru sayısı olarak aşağıdaki gibi bir dağılım gösterir.

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GENEL KÜLTÜR:

👉Tarih = 27 Soru

👉Coğrafya = 18 Soru

👉Vatandaşlık = 9 Soru

👉Güncel Bilgiler = 6 Soru

KPSS ORTAÖĞRETİM GİRİŞ BELGESİ SORGULA

06 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak olan Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim sınavına (2022-KPSS Ortaöğretim) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebileceklerdir.

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