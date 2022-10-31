Haberler Haberler TOGG SATIŞ FİYATI | Yerli otomobil fiyatı belli oldu mu? 2023 TOGG fiyat listesi! - TOGG renkleri

TOGG SATIŞ FİYATI | Yerli otomobil fiyatı belli oldu mu? 2023 TOGG fiyat listesi! - TOGG renkleri

Türkiye'nin tamamen yerli ve milli otomobili TOGG için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2023 yılında piyasaya sunularak vatandaşların kullanımına açılacak olan yerli otomobilimizin renkleri, 28 Ekim'de tanıtıldı. Anadolu, Gemlik, Oltu, Kula, Kapadokya ve Pamukkale isimleri verilen renkler büyük beğeni toplarken arama motorlarında yerli otomobil TOGG fiyatı belli oldu mu, ne kadar? sorusu da araştırılmaya başlandı. İşte TOGG renkleri ve satış fiyatı detayları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2022 Pazartesi 10:01 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2022 Pazartesi 10:01
TOGG SATIŞ FİYATI | Yerli otomobil fiyatı belli oldu mu? 2023 TOGG fiyat listesi! - TOGG renkleri

TOGG SATIŞ FİYATI | Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, Türkiye merkezli ürettiği tamamen yerli ve milli otomobil TOGG hakkında merak edilen yeni detayları vatandaşlarla paylaştı. Müjdesi verilen ilk günden beri satış fiyatı heyecanla beklenen ve 2023'te piyasaya sunulacak olan yerli ve milli arabamız TOGG'un renkleri de meraklılarına sunuldu. Anadolu, Gemlik, Oltu, Kula, Kapadokya ve Pamukkale isimleri verilen renkler büyük beğeni toplarken arama motorlarında Yerli otomobil TOGG fiyatı belli oldu mu, ne kadar? TOGG renkleri (Anadolu, Gemlik, Oltu, Kula, Kapadokya, Pamukkale) konularının araştırılması da hız kazandı. İşte TOGG hakkında tüm merak edilenler...

YERLİ OTOMOBİL TOGG FİYATI BELLİ OLDU MU, NE KADAR?

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, her fırsatta otomobilin 'ulaşılabilir' bir fiyat politikasına sahip olacağını söylese de, henüz bu konuda açıklanmış resmi bir fiyat bulunmuyor. Yapılan son değişiklik ile birlikte, motor gücü 160 kW'ı geçmeyen ve matrah değeri 700 bin TL'yi aşmayan elektrikli otomobillerin yeni ÖTV oranı yüzde 10 oldu.

18 Temmuz 2020'de ilk temeli atılan Gemlik TOGG Fabrikası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle 29 Ekim 2022'de açıldı. Kürsüye kadar banttan inen ilk Togg ile gelen Başkan Erdoğan, vatandaşlara hitap etti. Togg'un şubat ayında vatandaşlar tarafından sipariş verilebileceğini ifade eden Başkan Erdoğan, fiyatının da şubat ayında netleşeceğini söyledi.

RONALDO'DAN DEV YATIRIM! DÜNYA BUNU KONUŞUYOR🔊

Bunun la birlikte yerli ve milli otomobilimiz TOGG ile aynı motor gücüne sahip fakat matrah değeri 700 bin TL'yi aşan elektrikli araçların yeni ÖTV oranı ise yüzde 40 olarak belirlendi.

👉TOGG İŞ BAŞVURUSU | 2022 TOGG BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN👈

TOGG'un yüzde yüz elektrikli SUV modelin arkadan itişli (RWD) versiyonları 149 kW, tüm tekerleklerden çekiş (AWD) sunan versiyonları ise 298 kW güç sunacak. Böylece, TOGG'un c-segment SUV modelinin arkadan itişli (RWD) versiyonları yüzde 10, tüm tekerleklerden çekiş (AWD) sistemine sahip versiyonları ise yüzde 50 ÖTV'lik dilime girebilecek.

F.BAHÇE'DE KRİZ ÇIKTI! KULÜBE REST ÇEKTİ👀

TOGG RENKLERİ

ANADOLU

GEMLİK

OLTU

KULA

KAPADOKYA

PAMUKKALE

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Michy Batshuayi durdurulamıyor! İstanbulspor maçında 5.5 yıl aradan sonra ilki yaşadı...
Müge Anlı ile eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'dan bomba kare! 4 ay önce evlenmişlerdi o görüntü ortaya çıktı görenler: "Asaletine bakın"
Dikkat çeken yorum! "Başa ciddi iş açacak gibi"
O isme flaş sözler! "Tek aksayan yer..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İSTANBUL HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | İstanbul TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte ilçe ilçe liste
ANKARA HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | Ankara TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste
İZMİR HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | İzmir TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste
ANTALYA HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | Antalya TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste
ADIYAMAN HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | Adıyaman TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Emre Taşdemir'in müthiş öyküsü! Dipten zirveye Emre Taşdemir'in müthiş öyküsü! Dipten zirveye 09:43
Lakers'dan sezonun ilk galibiyeti Lakers'dan sezonun ilk galibiyeti 09:43
F.Bahçe'de stoper operasyonu! F.Bahçe'de stoper operasyonu! 09:34
O isme flaş sözler! "Tek aksayan yer..." O isme flaş sözler! "Tek aksayan yer..." 09:24
Dikkat çeken yorum! "Başa ciddi iş açacak gibi" Dikkat çeken yorum! "Başa ciddi iş açacak gibi" 09:15
İrfan Can rekora koşuyor! Jesus... İrfan Can rekora koşuyor! Jesus... 09:14
Daha Eski
Olay sözler! "Golcüleri uçuruyor kaleciyi rezil ediyor" Olay sözler! "Golcüleri uçuruyor kaleciyi rezil ediyor" 07:53
O isme övgüler yağdırdı! "Her hafta yıldızı daha da parlıyor" O isme övgüler yağdırdı! "Her hafta yıldızı daha da parlıyor" 07:41
Erman Toroğlu'dan iki yıldız için flaş yorum! 'Kenardan fırçayı yediler Erman Toroğlu'dan iki yıldız için flaş yorum! 'Kenardan fırçayı yediler 01:26
Verstappen Meksika'da F1 tarihine geçti! Verstappen Meksika'da F1 tarihine geçti! 01:18
Verstappen Meksika'da F1 tarihine geçti! Verstappen Meksika'da F1 tarihine geçti! 01:18
Weghorst'tan Cenk Tosun sözleri! Birlikte oynamaktan... Weghorst'tan Cenk Tosun sözleri! Birlikte oynamaktan... 01:06