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TOGG İŞ BAŞVURUSU | 2022 TOGG nasıl başvurulur? Başvuru şartları neler? - TOGG nereden başvurulur?

Yerli ve milli otomobilimiz olan TOGG'un açılışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleşti. Renkleri de tanıtılan ve milyonlarca vatandaşın hayranlığını kazanan TOGG, sağlayacağı istihdam açısından da büyük önem arz ederken fabrikanın 55 farklı branşla açacağı ilan üzerinden binlerce işçi alımı yapacağı kaydedildi. Peki TOGG iş başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları nelerdir? TOGG 2022'de eleman alımı yapacak mı? Tüm merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2022 Pazartesi 10:01 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2022 Pazartesi 10:01
TOGG İŞ BAŞVURUSU | 2022 TOGG nasıl başvurulur? Başvuru şartları neler? - TOGG nereden başvurulur?

TOGG İŞ BAŞVURUSU | TOGG'da çalışmak isteyenler için beklenen an geldi. Seri üretime resmen başlayan fabrikanın açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirirken yerli aracın renkleri de tanıtıldı. Türkiye'nin dört bir yanından renkleri harmanlayan TOGG'un fabrikasında çalışmak isteyenler arama motorlarında iş başvurusu seçeneklerini araştırırken TOGG iş başvurusu nasıl yapılır? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

2022 TOGG NASIL BAŞVURULUR? BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

TOGG 2022 yılı için iş ilanlarını vatnadaşlara açtı. 60 farklı alanda ilan yayınlayan TOGG'un fabrikasında ilanlar iş bulma sitesi üzerinden adaylarla paylaşılıyor. Her alanda başvuru şartları değişiklik gösteriyor. Tam zamanlı, yarı zamanlı ve uzaktan çalışma seçenekleri de bulunan iş ilanlarına başvurmak için söz konusu iş arama sitesine kayıt yaptırmak yeterli oluyor.

TOGG NEREDEN BAŞVURULUR?

TOGG iş ilanlarını, iş dünyasındaki kişilerin diğer kişilerle iletişim kurmasını ve bilgi alışverişi yapmasını amaçlayan profesyonel sosyal iş ağı ve sosyal paylaşım platformu olan LinkedIN üzerinden yayınlıyor.

LINKEDIN ÜYELİĞİ OLUŞTURMAK İÇİN TIKLAYIN

TOGG İŞ İLANLARI

  • PD Product Launch - BIW

(ÜRÜN LANSMANI)

TOGG'un Bursa Gemlik'te bulunan üretim tesisinde istihdam edilmek üzere "PD Product Launch - BIW" alımı yapılıyor.

  • Digital User Engagement

(Gamification&Loyalty) [DİJİTAL KULLANICI KATILIMI (OYUNLAŞTIRMA VE SADAKAT)]

TOGG'un Gebze'de bulunan iş yerinde istihdam edilmek üzere "Digital User Engagement" alımı yapılıyor.

  • User Care Management

(KULLANICI BAKIM YÖNETİCİSİ)

TOGG'un Gebze'de bulunan iş yerinde istihdam edilmek üzere "User Care Management" alımı yapılıyor.

  • Advanced Driver-Assistance System (ADAS)

(GELİŞMİŞ SÜRÜCÜ YARDIM SİSTEMİ)

TOGG'un Gebze'de bulunan iş yerinde istihdam edilmek üzere "Advanced Driver-Assistance System" alımı yapılıyor.

  • Risk Assessment and Internal Audit

(RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ DENETİM)

TOGG'un Gebze'de bulunan iş yerinde istihdam edilmek üzere "Risk Assessment and Internal Audit" alımı yapılıyor.

  • Budget & Reporting

(BÜTÇE VE RAPORLAMA)

TOGG'un Gebze'de bulunan iş yerinde istihdam edilmek üzere "Budget & Reporting" alımı yapılıyor.

  • Risk Assessment /Insurance

(RİSK DEĞERLENDİRMESİ/SİGORTA)

TOGG'un Gebze'de bulunan iş yerinde istihdam edilmek üzere "Risk Assessment /Insurance" alımı yapılıyor.

  • IT Project Management

(BT PROJE YÖNETİCİSİ)

TOGG'un Gebze'de bulunan iş yerinde istihdam edilmek üzere "IT Project Management" alımı yapılıyor.

  • Cost Engineer

(MALİYET MÜHENDİSİ)

TOGG'un Gebze'de bulunan iş yerinde istihdam edilmek üzere "Cost Engineer" alımı yapılıyor.

  • Supply Chain - Packaging Development

(TEDARİK ZİNCİRİ - AMBALAJ GELİŞTİRME)

TOGG'un Gebze'de bulunan iş yerinde istihdam edilmek üzere "Supply Chain - Packaging Development" alımı yapılıyor.

  • Serviceability

TOGG'un Gebze'de bulunan iş yerinde istihdam edilmek üzere "Serviceability" alımı yapılıyor.

  • Electronics/Electrics Systems Architect

(ELEKTRONİK/ELEKTRİK SİSTEMLERİ MİMARI)

TOGG'un Gebze'de bulunan iş yerinde istihdam edilmek üzere "Electronics/Electrics Systems Architect" alımı yapılıyor.

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