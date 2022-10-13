Anıtkabir çıkarması

2022 Dünya Kupası'nda şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımı, Anıtkabir'e ziyarette bulundu. Ziyarette, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen, Ampute Milli Takım Teknik Direktörü Osman Çakmak ile sporcular yer aldı. Ulu Önder Atatürk'ü ziyarete gelen vatandaşlar da milli sporculara büyük ilgi gösterdi. Teknik heyet ve sporcuları alkışlayan vatandaşlar, "Türkiye sizinle gurur duyuyor" tezahüratında bulundu. Muaz Ergezen'in Anıtkabir mozolesine çelenk bırakmasının ardından saygı duruşu yapıldı. Ergezen, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı: "İstiklal Marşı'mızı tüm dünyaya dinlettik. Sporcularımız şanlı bayrağımızı dalgalandırarak, sporda engel olmayacağını gösterdiler. Tarihimizden ilham alarak sayısız başarılar ile huzuruna tekrar geleceğiz.