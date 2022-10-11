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UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUCU | MEB Uzman Öğretmenlik başvuru sonuç ekranı - MEBSİS sonuç sorgula

Milli Eğitim Bakanlığı'nın başlattığı Öğretmenlik Kariyer Basamakları projesi kapsamında yapılan Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik sınavı başvuru sonuçları belli oldu. Bunun üzerine öğretmenler arama motorlarında Uzman Öğretmenlik başvuru sonuçları, MEB Uzman Öğretmenlik başvuru sonuç ekranı - MEBSİS sonuç sorgula konularını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2022 Salı 09:00 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2022 Salı 09:00
UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUCU | MEB Uzman Öğretmenlik başvuru sonuç ekranı - MEBSİS sonuç sorgula

UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI | Milli Eğitim Bakanlığı, bu yıl ilk kez uygulanan uzman ve başöğretmenlik sınavına başvuran öğretmenlerin başvuru sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu. Öğretmenlik Kariyer Basamakları projesi kapsamında yapılacak olan sınav için geri sayım başlarken unvan ve maaş gibi birçok etkenin sınavdaki başarı durumuna göre değişeceği Uzman ve Başöğretmen sınavında başvuru sonuçları araştırıyor. Değerli hocalarımız için biz de Uzman Öğretmenlik başvuru sonuçları, MEB Uzman Öğretmenlik başvuru sonuç ekranı - MEBSİS sonuç sorgula konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

MEB UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Sınava başvuruda bulunan öğretmenler, sonuçlara MEBBİS ve e-devlet şifreleri ile sisteme giriş yaparak öğrenebilecekler.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?

Sınava başvurular 26 Eylül - 3 Ekim tarihleri arasında alındı. Sınav ise 19 Kasım 2022 tarihinde düzenlenecek ve sonuçlar da 12 Aralık 2022 tarihinde ilan edilecek.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVINDAN KİMLER MUAF TUTULACAK?

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na başvuruda bulunan ve başvuruları onaylanan öğretmenlerden 30 Ekim'e kadar lisansüstü eğitimini tamamlayacak olanlar, eğitimlerini tamamladıklarına dair belgelerini ibraz etmeleri ve MEBBİS'te ilgili modülde öğrenim durumlarının güncellenmesi kaydıyla sınavdan muaf tutulabilecek.

MEBSİS SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI

Uzman öğretmenlik için başvuruda bulunacaklarda;

a) Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla aday öğretmenlik dâhil öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,

b) Öğretmen olarak görev yapıyor olmak,



c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,

ç) Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 180 saatlik Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı'nı tamamlamış olmak,

d) Uzman öğretmenlik mesleki gelişim çalışmalarını tamamlamış olmak, şartları aranacak.

Başöğretmenlik için başvuruda bulunacaklarda ise;

a) Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,

b) Uzman öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,

ç) Uzman öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 240 saatlik Başöğretmenlik Eğitim Programı'nı tamamlamış olmak,

d) Başöğretmenlik mesleki gelişim çalışmalarını tamamlamış olmak şartları aranacak.

Diğer yandan, yüksek lisans eğitimini tamamlayan öğretmenler uzman öğretmenlik, doktora eğitimini tamamlayan uzman öğretmenler ise başöğretmenlik için öngörülen yazılı sınavdan muaf tutulacak. Uzman öğretmenlik/başöğretmenlik için başvuruda bulunacaklardan yazılı sınavdan muaf tutulacak olanların da uzman öğretmenlik/başöğretmenlik için aranan şartları taşımaları gerekiyor. Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na başvuruda bulunacak adaylardan herhangi bir sınav ücreti ise alınmayacak.

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