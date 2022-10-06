Haberler Haberler İSTANBUL DAHİL ONLARCA İLE UYARI: Çok kuvvetli geliyor | Bugün hava nasıl olacak? - 6 Ekim 2022 hava durumu

İSTANBUL DAHİL ONLARCA İLE UYARI: Çok kuvvetli geliyor | Bugün hava nasıl olacak? - 6 Ekim 2022 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 6 Ekim Perşembe tarihli hava durumu raporunda Marmara, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgeleri’nde onlarca ile kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı verildi. Ege taraflarında saatteki hızı 70 km’ye çıkması beklenen şiddetli rüzgara karşı vatandaşlar uyarılırken ‘Bugün hava nasıl olacak?’ sorusunun cevabı ile illere göre hava durumu, İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu ve İstanbul 5 günlük hava durumunu haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2022 Perşembe 10:00 Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2022 Perşembe 10:10
İSTANBUL DAHİL ONLARCA İLE UYARI: Çok kuvvetli geliyor | Bugün hava nasıl olacak? - 6 Ekim 2022 hava durumu

6 EKİM 2022 HAVA DURUMU | Meteoroloji'nin 6 Ekim Perşembe tarihli hava durumu raporu resmi internet sitesinde yayınlanırken vatandaşlar arama motorlarında 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusunun cevabını araştırıyor. Ülke genelinde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte başlayan yağmurlar bugün fırtınalı olarak devam edecek. Başta İstanbul olmak üzere 4 bölgede onlarca kente uyarı veren uzmanlar, yağışların hafta boyu devam edeceğini belirterek vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı. İşte illere göre hava durumu ve İstanbul 5 günlük hava durumu…

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Bugün ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Akdeniz, İç Anadolu (Sivas ve Kayseri hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Afyonkarahisar, Denizli, Adana ve Mersin çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilirken yağışların; bu sabah saatlerinde Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Rüzgarın ise Marmara ile Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

İstanbul'da devam eden yağmurlar hafta sonuna dek kuvvetli sağanak şeklinde kendini gösterecek. Megakentte sıcaklıklar mevsim normallerinin biraz altında seyrederken pazar günü yağışlara ara verilecek. Yeni hafta ise yeniden yağışla başlayacak.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

  • EDİRNE °C, 22°C
  • İSTANBUL °C, 22°C
  • KIRKLARELİ °C, 22°C
  • KOCAELİ °C, 22°C

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

  • AFYONKARAHİSAR °C, 19°C
  • DENİZLİ °C, 26°C
  • İZMİR °C, 27°C
  • MANİSA °C, 27°C

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz, Adana ve Mersin çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • ADANA °C, 31°C
  • ANTALYA °C, 28°C
  • HATAY °C, 28°C
  • ISPARTA °C, 23°C

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Kayseri ve Sivas dışında) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • ANKARA °C, 18°C
  • ESKİŞEHİR °C, 20°C
  • KONYA °C, 19°C
  • SİVAS °C, 20°C

KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz kıyılarının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

  • BOLU °C, 18°C
  • DÜZCE °C, 22°C
  • KASTAMONU °C, 15°C
  • SİNOP °C, 22°C
  • AMASYA °C, 19°C
  • ARTVİN °C, 19°C
  • SAMSUN °C, 20°C
  • TRABZON °C, 20°C

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

  • ERZURUM °C, 25°C
  • KARS °C, 25°C
  • MALATYA °C, 27°C
  • VAN °C, 25°C

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

  • DİYARBAKIR °C, 33°C
  • GAZİANTEP °C, 30°C
  • SİİRT °C, 33°C
  • ŞANLIURFA °C, 32°C

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