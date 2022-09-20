YHT TREN BİLETİ FİYATLARI 2022 | Yüksek Hızlı Tren Biletleri Ankara - İstanbul, Ankara - Konya, Konya - İstanbul fiyat listesi

Yüksek Hızlı Trenlere zam gelmesinin ardından gezi planlayan vatandaşlar, yeni fiyat listesini aramaya koyuldu. İstanbul, Ankara ve Konya arasında hızlı ulaşım sağlayan trenler birçok vatandaşın ilk tercihi olurken arama motorlarında araştırılan YHT Tren bilet ifiyatları 2022, Yüksek Hızlı Tren Biletleri Ankara - İstanbul, Ankara - Konya, Konya - İstanbul fiyat listesini sizler için derledik. İşte detaylar...
YHT TREN BİLETİ FİYATLARI 2022
- İSTANBUL - ANKARA YHT YÜKSEK HIZLI TREN BİLETİ FİYATI
Ekonomi: 217,00 TL
Business: 326,00 TL
- İSTANBUL - KONYA YHT YÜKSEK HIZLI TREN BİLETİ FİYATI
Ekonomi: 260,00 TL
Business: 390,00 TL
- İSTANBUL - ESKİŞEHİR YHT YÜKSEK HIZLI TREN BİLETİ FİYATI
Ekonomi: 146,00 TL
Business: 219,00 TL
- ANKARA - ESKİŞEHİR YHT YÜKSEK HIZLI TREN BİLETİ FİYATI
Ekonomi: 84,00 TL
Business: 126,00 TL
- ANKARA - KONYA YHT YÜKSEK HIZLI TREN BİLETİ FİYATI
Ekonomi: 87,00 TL
Business: 131,00 TL
- KONYA - ESKİŞEHİR YHT YÜKSEK HIZLI TREN BİLETİ FİYATI
Ekonomi: 109,00 TL
Business: 164,00 TL