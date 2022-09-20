Haberler Haberler YHT TREN BİLETİ FİYATLARI 2022 | Yüksek Hızlı Tren Biletleri Ankara - İstanbul, Ankara - Konya, Konya - İstanbul fiyat listesi

YHT TREN BİLETİ FİYATLARI 2022 | Yüksek Hızlı Tren Biletleri Ankara - İstanbul, Ankara - Konya, Konya - İstanbul fiyat listesi

TCDD'ye bağlı Yüksek Hızlı Trenlerde bilet fiyatlarına zam gelmesinin ardından yeni fiyatların ne kadar olduğu araştırılıyor. Saatteki hızı azami 250 kilometreye çıkan YHT hakkında arama motorlarında bakılan YHT Tren bilet ifiyatları 2022, Yüksek Hızlı Tren Biletleri Ankara - İstanbul, Ankara - Konya, Konya - İstanbul fiyat listesini haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2022 Salı 14:00 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2022 Salı 14:00
YHT TREN BİLETİ FİYATLARI 2022 | Yüksek Hızlı Tren Biletleri Ankara - İstanbul, Ankara - Konya, Konya - İstanbul fiyat listesi

Yüksek Hızlı Trenlere zam gelmesinin ardından gezi planlayan vatandaşlar, yeni fiyat listesini aramaya koyuldu. İstanbul, Ankara ve Konya arasında hızlı ulaşım sağlayan trenler birçok vatandaşın ilk tercihi olurken arama motorlarında araştırılan YHT Tren bilet ifiyatları 2022, Yüksek Hızlı Tren Biletleri Ankara - İstanbul, Ankara - Konya, Konya - İstanbul fiyat listesini sizler için derledik. İşte detaylar...

YHT TREN BİLETİ FİYATLARI 2022

  • İSTANBUL - ANKARA YHT YÜKSEK HIZLI TREN BİLETİ FİYATI

Ekonomi: 217,00 TL

Business: 326,00 TL

  • İSTANBUL - KONYA YHT YÜKSEK HIZLI TREN BİLETİ FİYATI

Ekonomi: 260,00 TL

Business: 390,00 TL

  • İSTANBUL - ESKİŞEHİR YHT YÜKSEK HIZLI TREN BİLETİ FİYATI

Ekonomi: 146,00 TL

Business: 219,00 TL

  • ANKARA - ESKİŞEHİR YHT YÜKSEK HIZLI TREN BİLETİ FİYATI

Ekonomi: 84,00 TL

Business: 126,00 TL

  • ANKARA - KONYA YHT YÜKSEK HIZLI TREN BİLETİ FİYATI

Ekonomi: 87,00 TL

Business: 131,00 TL

  • KONYA - ESKİŞEHİR YHT YÜKSEK HIZLI TREN BİLETİ FİYATI

Ekonomi: 109,00 TL

Business: 164,00 TL

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