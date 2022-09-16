💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 16 Eylül 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 15 Eylül 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...

16 EYLÜL 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 18,26 (Alış) - 18,29 (Satış)

EURO: 18,24 (Alış) - 18,25 (Satış)

STERLİN: 20,75 (Alış) - 21,85 (Satış)

1 DOLAR = 18,29 TL

(Gram, Çeyrek, Yarım, Tam Altın Ne Kadar?) CANLI ALTIN HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

GRAM ALTIN: 977,75 (Alış) - 977,92 (Satış)

ÇEYREK ALTIN: 1.620,00 (Alış) - 1.637,00 (Satış)

YARIM ALTIN: 3.231,00 (Alış) - 3.273,00 (Satış)

TAM ALTIN: 6.461,00 (Alış) - 6.521,00 (Satış)

CUMHURİYET ALTINI: 6.614,00 (Alış) - 6.714,00 (Satış)

Dolar, Euro, Sterlin, Gram Altın, Çeyrek Altın ve diğer tüm veriler 12.50 itibarıyla güncellenmiştir.