DOLAR NE KADAR OLDU? 4 Eylül 2022 altın gram fiyatı | Euro, dolar, sterlin kaç TL?

4 EYLÜL 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM - Piyasalarında döviz cinsi paraların TL karşılıkları ve altın fiyatlarındaki son durum, birçok kesimce merak ediliyor ve anlık değişimler takip ediliyor...

İşte dövizde ve altında son durum ile rakamlar:

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 18,19 (Alış) - 18,21 (Satış)

EURO: 18,09 (Alış) - 18,15 (Satış)

STERLİN: 21,89 (Alış) - 21,99 (Satış)

(Gram, Çeyrek, Yarım, Tam Altın Ne Kadar?) CANLI ALTIN HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

GRAM ALTIN: 1.001,73 (Alış) - 1.002,68 (Satış)

ÇEYREK ALTIN: 1.654,00 (Alış) - 1.666,00 (Satış)

YARIM ALTIN: 3.297,00 (Alış) - 3.334,00 (Satış)

TAM ALTIN: 6.594,00 (Alış) - 6.645,00 (Satış)

CUMHURİYET ALTINI: 6.729,00 (Alış) - 6.831,00 (Satış)

Dolar, Euro, Sterlin, Gram Altın, Çeyrek Altın ve diğer tüm veriler 12.02 itibarıyla güncellenmiştir.