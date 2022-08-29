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30 AĞUSTOS HANGİ GÜNE DENK GELİYOR? | 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 2022 yılı kalan resmi tatiller hangileri?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın reesmi tatil olması sebebiyle hangi güne denk geldiği birçok vatnadaş tarafından merak ediliyor. Ülkemizde 1926'dan günümüze Zafer Bayramı olarak kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın ne zaman olduğu ve hangi gün kutlanacağına dair merak edilenler ve 2022 resmi tatil günlerine dair detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 19:39 Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 19:39
30 AĞUSTOS HANGİ GÜNE DENK GELİYOR? | 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 2022 yılı kalan resmi tatiller hangileri?

Türk tarihinin en önemli günlerinden biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 2022 yılında hangi güne denk geldiği ve resmi tatil olup olmadığı milyonlarca vatandaş tarafından araştırılmaya başladı. '30 Ağustos tatil mi, hangi güne denk geliyor? 30 Ağustos hangi gün kutlanacak?' sorularının cevabını merak edenler için 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kutlanacağı gün ve 2022 yılı içerisinde kalan resmi tatil günleri haber detaylarında...

30 AĞUSTOS HANGİ GÜNE DENK GELİYOR? 30 AĞUSTOS 2022 RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı 2022 yılında Salı gününe denk geliyor.

30 Ağustos tarihinin hafta içi iş gününe denk gelmesi sebebiyle Zafer Bayramı'nın resmi tatil kapsamına girmektedir ve 30 Ağustos Salı günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NIN ÖNEMİ NEDİR?

1922'de Dumlupınar'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'un anıldığı ulusal bayramlardan biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın ilan edildiği gün; Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasının ardından Yunan orduları İzmir'e kadar takip edilmiş ve 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur.

İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesi daha sonra gerçekleşmiş olsa da, 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil etmektedir.

İlk kez 1924 yılında Afyon'da Başkumandan Zaferi olarak kutlanan 30 Ağustos günü, ülkemizde 1926 yılında ilk kez Zafer Bayramı olarak kutlanmıştır ve kutlanmaya devam etmektedir.

2022 YILINDA HANGİ RESMİ TATİLLER KALDI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 2022 yılında Cumartesi gününe denk gelmektedir ve 28 Ekim Cuma günü öğleden sonra yarım gün olarak bilinmektedir.

Cumhuriyet Bayramı resmi tatili 1,5 gün sürmektedir.

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