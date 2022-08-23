Haberler Haberler ÜNİVERSİTE KAYDI İÇİN SON TARİH NE ZAMAN? | 2022-2023 Üniversite kayıt tarihleri ve online kayıt yapacaklar için detaylar!

ÜNİVERSİTE KAYDI İÇİN SON TARİH NE ZAMAN? | 2022-2023 Üniversite kayıt tarihleri ve online kayıt yapacaklar için detaylar!

22 Ağustos 2022 Pazartesi günü başlayan üniversite kayıtları tüm hızıyla devam ederken; milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren kayıt tarihleri gündemde yerini aldı. YKS'yi başarıyla geride bırakan ve üniversite kayıt işlemleri için detayları araştıran üniversite öğrencileri için üniversite kayıt işlemleri için son tarih, son kayıt günü ve üniversite kayıt tarihlerinin ne zaman biteceğine dair merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2022 Salı 11:00 Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2022 Salı 11:30
ÜNİVERSİTE KAYDI İÇİN SON TARİH NE ZAMAN? | 2022-2023 Üniversite kayıt tarihleri ve online kayıt yapacaklar için detaylar!

Üniversite kayıt işlemlerinin ne zaman sona ereceği ve üniversite kayıtlarının fiziken ya da çevrimiçi ortamda nasıl yapılacağı araştırılmaya devam ediyor. Üniversite kayıtları için son tarih ve üniversite kaydına gitmeden önce bilinmesi gerekenler haberimizde...

2022-2023 ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BİTECEK, SON TARİH NE ZAMAN?

Üniversite yerleştirme sonucuna göre milyonlarca öğrenci, kayıt işlemlerini 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında tamamlayacak.

Elektronik üniversite kayıtları ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak.

Yerleştiği üniversiteye kayıt yapacak öğrenciler için son başvurular 24 Ağustos'ta sona erecek, online kayıt işlemleri ise 26 Ağustos'ta bitecek.

ÜNİVERSİTE E-KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Lise diploması olmadan üniversiteye kayıt yapılır mı? Devamını Oku BUNU DA OKU
ÜNİVERSİTE E-KAYIT EKRANI Devamını Oku BUNU DA OKU

ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

ÖSYM tarafından yayınlanan YKS tercih kılavuzu ile birlikte üniversite kayıtları için gereken belgeler de netlik kazandı. ÖSYM tarafından açıklanan üniversite kayıt evrakları şu şekilde belirlendi:

  • Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi,
  • Katkı payının/öğretim ücretinin (varsa, gerekli durumlarda) ödenmesi ile ilgili belge,
  • Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri,
  • Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf,
  • Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.
  • Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

DİĞER
Ebru Şahin'in güzelliği Yunanları büyüledi! Eşi Cedi Osman’ı yalnız bırakmadı
Türkiye’nin en zengin oyuncusu bakın kimmiş! O isim tam bir para babası çıktı! İşte ünlülerin servetleri...
Dries Mertens: G.Saray'a gelmemin sebebi...
Toroğlu müthiş maçı değerlendirdi! "Aptalca faul..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Jüpiter'i daha önce hiç böyle görmediniz!
AŞK-I MEMNU FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 23 Ağustos Salı barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!
Başkan Erdoğan açıkladı! Mısır alım fiyatları ne kadar oldu?
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'ye transferde müjde geldi! Cavani sonrası... F.Bahçe'ye transferde müjde geldi! Cavani sonrası... 11:15
Trabzonspor tur peşinde Trabzonspor tur peşinde 10:54
Sivasspor galibiyete hasret! Sivasspor galibiyete hasret! 10:51
Benfica - Dinamo Kiev maçı saat kaçta? Benfica - Dinamo Kiev maçı saat kaçta? 10:15
Dries Mertens: G.Saray'a gelmemin sebebi... Dries Mertens: G.Saray'a gelmemin sebebi... 10:00
G.Saray'a Fransız orta saha! G.Saray'a Fransız orta saha! 09:43
Daha Eski
Kızılyıldız - Maccabi Haifa maçı saat kaçta? Kızılyıldız - Maccabi Haifa maçı saat kaçta? 09:41
Fırtına'dan Premier Lig çıkartması! İşte masadaki isimler Fırtına'dan Premier Lig çıkartması! İşte masadaki isimler 09:31
Viktoria Plzen - Karabağ maçı saat kaçta? Viktoria Plzen - Karabağ maçı saat kaçta? 09:24
Toroğlu müthiş maçı değerlendirdi! "Aptalca faul..." Toroğlu müthiş maçı değerlendirdi! "Aptalca faul..." 09:06
Fenerbahçe için flaş yorum! "Reklamlar bitti" Fenerbahçe için flaş yorum! "Reklamlar bitti" 09:04
G.Saray'ın listesindeki Cengiz'e İstanbul baskısı! G.Saray'ın listesindeki Cengiz'e İstanbul baskısı! 01:53