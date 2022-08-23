ÜNİVERSİTE KAYDI İÇİN SON TARİH NE ZAMAN? | 2022-2023 Üniversite kayıt tarihleri ve online kayıt yapacaklar için detaylar!

Üniversite kayıt işlemlerinin ne zaman sona ereceği ve üniversite kayıtlarının fiziken ya da çevrimiçi ortamda nasıl yapılacağı araştırılmaya devam ediyor. Üniversite kayıtları için son tarih ve üniversite kaydına gitmeden önce bilinmesi gerekenler haberimizde...

2022-2023 ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BİTECEK, SON TARİH NE ZAMAN?

Üniversite yerleştirme sonucuna göre milyonlarca öğrenci, kayıt işlemlerini 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında tamamlayacak.

Elektronik üniversite kayıtları ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak.

Yerleştiği üniversiteye kayıt yapacak öğrenciler için son başvurular 24 Ağustos'ta sona erecek, online kayıt işlemleri ise 26 Ağustos'ta bitecek.

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ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

ÖSYM tarafından yayınlanan YKS tercih kılavuzu ile birlikte üniversite kayıtları için gereken belgeler de netlik kazandı. ÖSYM tarafından açıklanan üniversite kayıt evrakları şu şekilde belirlendi: