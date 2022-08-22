ÜNİVERSİTE E-KAYIT EKRANI | | Üniversite kayıt tarihleri ne zaman, online üniversite kayıt işlemleri nasıl yapılır?

Üniversite tercihleri açıklandı, üniversite yerleştirme sonuçlarını merak eden milyonlarca üniversite öğrencisi adayı kayıt tarihlerini ve kayıtlı belgeleri sorgulamaya koyuldu. İşte e-Devlet üzerinden üniversite e-Kayıt işlemlerine dair merak edilenler...

ÜNİVESİTE E-KAYIT NEDİR?

Üniversite e-Kayıt, ön kayıt olarak kabul edilmektedir. Elektronik kayıt, online ya da internetten kayıt olarak da adlandırılmaktadır. Elektronik kayıt zorunlu değildir ancak mecburi kayıt yapılması gerekmektedir.

Elektronik kayıtlar e-Devlet üzerinden kabul edilmektedir.

YÖK'ün e-Devlet üzerinden sunduğu "turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit" adresi üzerinden üniversite e-kayıt işlemi gerçekleştirilmektedir.

Bu işlem için adayların sistemdeki bilgilerinin doğrulanmış olması gerekmektedir.

ÜNİVERSİTE E-KAYIT EKRANI İÇİN BURAYA TIKLAYIN

ÜNİVESİTE E-KAYIT NASIL YAPILIR?

e-Kayıt uygulaması ile kazandıkları üniversiteye yeni yerleşen öğrenciler isteğe bağlı olarak bildirilen tarihler arasında 'e-Devlet' kapısı üzerinden elektronik olarak kayıtlarını gerçekleştirebilecekleri gibi Ağustos Eylül tarihleri arasında üniversitelerine giderek şahsen kayıt işlemlerini tamamlayabilecek.

Elektronik kayıt yapan öğrencilerin üniversitelere giderek tekrar kayıt yaptırmalarına gerek kalmayacak. Öğrenciler, elektronik kayıt işleminin ardından üniversitelerin duyurduğu tarihte ders kayıtlarını yaptırarak eğitime başlayabilecek.

YÖK - ÜNİVERSİTE E-KAYIT BELGE SORGULAMA EKRANI İÇİN BURAYA TIKLAYABİLİRSİNİZ