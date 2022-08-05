Haberler Haberler GSB personel alımı başvurusu ne zaman? GSB personel alım başvurusu nasıl yapılır? Bakan Kasapoğlu açıkladı...

GSB personel alımı başvurusu ne zaman? GSB personel alım başvurusu nasıl yapılır? Bakan Kasapoğlu açıkladı...

GSB personel alımı müjdesini Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu duyurdu. Gençlik ve Spor Bakanlığı, istihdam edilmek üzere 1017 sürekli işçi alımı yapılacağını açıkladı. Peki, GSB (Gençlik ve Spor Bakanlığı) personel alımı ne zaman yapılacak? GSB personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2022 Cuma 15:08 Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2022 Cuma 15:14
GSB personel alımı başvurusu ne zaman? GSB personel alım başvurusu nasıl yapılır? Bakan Kasapoğlu açıkladı...

Gençlik ve Spor Bakanlığı, istihdam edilmek üzere 1017 personel alımı yapacak. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlık taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere sürekli işçi alımı yapılacağını açıkladı.

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN VE NEREDEN YAPILACAK?

Bakan Kasapoğlu, Instagram hesabından yaptığı canlı yayında Bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere 1017 işçi alınacağını açıkladı. GSB personel alımı için başvuruların, 08- 12 Ağustos 2022 tarihlerinde 'esube.iskur.gov.tr' internet adresi üzerinden elektronik ortamda, hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden yapılabileceği belirtildi.

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KONTENJANI NE?

Bakan Kasapoğlu, 767 sürekli temizlik işçisi, 144 engelli sürekli temizlik işçisi, 106 eski hükümlü sürekli temizlik işçisi alacaklarını duyurdu.

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bakanlıktan yapılan açıklamada İŞKUR tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların, kura çekimi 31 Ağustos Çarşamba günü noter huzurunda yapılacağı aktarıldı. Kura çekimi sonrası sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenecek tarihlerde sözlü sınava alınacak. Sözlü sınav yeri ve tarihleri 'www.gsb.gov.tr' internet sitesinde ilan edilecek.

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