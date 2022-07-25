LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı! 2022 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS tercih işlemleri 20 Temmuz tarihinde son bulmuştu. Şimdi gözler MEB'in verdiği tarihle birlikte LGS tercih sonuçları açıklanacağı tarihe çevrildi. Merakla beklenen LGS yerleştirmeleri MEB tarafından puan, kontenjan ve başarı sıralamaları göz önüne alınarak gerçekleştirilecek. Peki, LGS tercih sonuçları açıklandı mı? LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2022 - LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Liselere geçiş sistemi kapsamında geçtiğimiz günlerde sona eren lise tercih maratonunda şimdi sıra LGS tercih sonuçları açıklamasına çevrildi. Binlerce aday gözünü MEB'den gelecek "lise yerleştirme sonuçları açıklandı" açıklamasına çevirdi.

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 25 Temmuz 2022 tarihinde "www.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.

Türkiye genelinde 2 bin 323 liseye merkezî sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek.

Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 192 bin 962 öğrenci alınacak.

Anadolu liselerine 65 bin 866, fen liselerine 38 bin 850, sosyal bilimler liselerine 10 bin 380, Anadolu imam hatip liselerine 39 bin 676, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 38 bin 190 kontenjan ayrıldı.

LGS TERCİH SONUÇLARI MEB İLE YAYINDA OLACAK!

Özel öğretim kurumlarına kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere tercih ekranı açılmayacak. Öğrenciler, tercih süresi içerisinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecek.

Merkezi sınava girmeyen öğrenciler ise yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere iki grupta tercih yapabilecek.