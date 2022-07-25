LİSE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER? | Lise kayıt tarihleri ve lise kaydı için gerekli evrakların listesi! - MEB LGS 2022

Lise kayıtlarının ne zaman başlayacağı ve kayıt esnasında okul tarafından istenen belgelerin ne olduğu gündemde yerini aldı. LGS 2022 sonuçlarına göre lise kaydını yaptırmak isteyen öğrenciler ve öğrenci velilieri, lise kaydı için gerekli evrakların neler olduğunu öğrenmek için araştırmalara başladı. Peki, lise kaydı yaptırmak için hangi belgeler gerekir, lise kaydında kaç adet vesikalık fotoğraf istenir? İşte LGS 2022 lise kayıt sürecine dair MEB tarafından açıklanan detaylar ve lise kayıt işlemlerine dair merak edilenler...

LİSE KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELER?

Lise kayıtları için gerekli belgeler okuldan okula değişiklik gösterse de genellikle istenen belgeler şöyle oluyor:

Yerleştirme sonuç belgesi (Mezun olunan okuldan onaylı)

Ortaöğretim Öğrenim Belgesi

Öğrencinin Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi.(Nüfus cüzdanı kayıt sonrası iade edilecektir.)

Veliye ait Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

Veli Adına "Yerleşim Yeri Adres Belgesi"(Nüfus Müdürlüklerinden Alınacaktır)

4 Adet öğrenci kıyafeti ile çekilmiş vesikalık fotoğraf

2022 LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?

LGS tercih sonuçlarının 25 Temmuz'da açıklanmasının ardından, lise kayıtlarının başlayacağı tarih MEB tarafından ilan edilecek.

Lise kayıtları LGS tercih sonuçları adayların erişimine açıldıktan sonra başlayacak.