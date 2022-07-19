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Tarım Kredi Kooperatifleri personel alımı başvuru tarihleri ve başvuru şartları | İŞKUR personel alım ilanı ve başvuru ekranı

Tarım Kredi Kooperatifleri'nin İŞKUR üzerinden duyurduğu ilan binlerce vatandaşın dikkatini çekti ve başvuru şartları ile tarihleri araştırılmaya başladı. 5 bin ile 9 bin TL arasında maaş verilecek personel alımına dair merak edilenler ve İŞKUR iş başvurusu ekranı haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2022 Salı 16:33
Tarım Kredi Kooperatifleri personel alımı başvuru tarihleri ve başvuru şartları | İŞKUR personel alım ilanı ve başvuru ekranı

Tarım Kredi Kooperatifleri İŞKUR iş ilanı numaraları binlerce vatandaş tarafından araştırılmaya başladı. Tarım Kredi Kooperatifleri iş ilanına başvurmak isteyenler için başvuru şartları ve ilana dair detaylar haberimizde...

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ PERSONEL ALIMI HANGİ ŞEHİRLERDE YAPILACAK?

  • Antalya ilini 12 kişilik kontenjanda 2 market elemanı, 10 depo görevlisi alımı yapılacak.
  • Ankara iline 3 kişilik kontenjanda yazım geliştiricisi alımı yapılacak.
  • Bursa iline bir kişilik kontenjanda temizlik görevlisi alımı yapılacaktır.

İŞKUR BAŞVURU EKRANI İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  • Çalışacağı unvanda deneyimli olmak
  • Market elemanı ve yazılım geliştiricisi alımı için engelli olma şartı aranıyor.
  • Temizlik görevlisi alımı için adayın 18 ile 40 yaş arası ve en az lise mezunu olması isteniyor : İş ilan numarası - 00006879670
  • Market elemanı için adayların en az lise mezunu ve en fazla yüksek lisans ve son kişiler arasından vardiya şartı aranıyor: İş ilan numarası - 00006887778
  • Depo görevlisi alımı için adayların en az ilkokul mezunu olması en fazla yüksek lisans mezunu olma şartı ile erkek personel aranıyor: İlan numarası - 00006887898
  • Yazılım geliştiricisi alımı için adayların en az lisans mezunu olması, 20 yaşını tamamlamış olması ve mesleğinde deneyimli olma şartıyla engelli olması gerekiyor: İş ilan numarası- 00006904283

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