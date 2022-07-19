Tarım Kredi Kooperatifleri personel alımı başvuru tarihleri ve başvuru şartları | İŞKUR personel alım ilanı ve başvuru ekranı

Tarım Kredi Kooperatifleri İŞKUR iş ilanı numaraları binlerce vatandaş tarafından araştırılmaya başladı. Tarım Kredi Kooperatifleri iş ilanına başvurmak isteyenler için başvuru şartları ve ilana dair detaylar haberimizde...

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ PERSONEL ALIMI HANGİ ŞEHİRLERDE YAPILACAK?

Antalya ilini 12 kişilik kontenjanda 2 market elemanı, 10 depo görevlisi alımı yapılacak.

Ankara iline 3 kişilik kontenjanda yazım geliştiricisi alımı yapılacak.

Bursa iline bir kişilik kontenjanda temizlik görevlisi alımı yapılacaktır.

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TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI