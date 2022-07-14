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Twitter çöktü mü? Twitter neden çöktü?

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından twitter dünya genelinde çöktü. Uygulama ve web sitesinden twitter'a girmek isteyenler bir hata mesajı ile karşılaştı. Şimdi twitter kullanıcıları internetten "Twitter çöktü mü?", "Twitter neden açılmıyor?" ve "Twitter ne zaman gelecek?" sorularının yanıtını arıyor...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2022 Perşembe 18:09
Twitter çöktü mü? Twitter neden çöktü?

Sosyal medya uygulaması twitter'da kısa süreli bir teknik sorun yaşadı. Kullanıcılar sayfaya girmekte sıkıntı yaşarken internette "Twitter çöktü mü?", "Twitter neden açılmıyor?" ve "Twitter ne zaman gelecek?" sorularınına yanıt aramaya başladı.

TWITTER NEDEN AÇILMIYOR?

Twitter'dan henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmazken kullanıcılar "Bir hata oluştu ama endişelenmeye gerek yok, senden kaynaklanmıyor. Tekrar deneyelim" hatası ile karşılaştı.

TWITTER NE ZAMAN DÜZELECEK?

En çok kullanılan sosyal medya platformlarından twitter'a saat 15:00'dan itibaren erişim sağlanamadı. Sorunla ilgili resmi bir açıklama yapılamazken sorunun kısa sürede çözülmesinin ardından twitter'a erişim tekrar sağlandı.

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