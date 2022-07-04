Evde bakım maaşı ne kadar oldu? 2022 Evde bakım maaşı zammı belli oldu

Asgari ücrete yapılan zam oranının açıklanmasının ardından "Evde Bakım Maaşı" zammı da belli oldu. Geçtiğimiz günlerde açıklanan asgari ücret oranı ile beraber evde bakım maaşı da arttı.

Geçtiğimiz Kabine Toplantısı'nda Başkan Erdoğan asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldığını ve net olarak 5500 liraya yükseldiğini duyurdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerine her ayın 15'inde ödenen evde bakım maaşının bayramdan önce yatıp yatmadığı araştırılıyor. Peki Evde bakım maaşı ne kadar oldu?

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşlarına yapılacak zam oranı, asgari ücret zammıyla birlikte belli oldu. Evde bakım maaşı 2706'dan 3340'a yükseldi.

EVDE BAKIM MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Kabine Toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen açıklamalar vatandaşların yüzlerini güldürdü.

Gelen açıklamaya göre zamlı memur maaşlarının, yaşlı ve engelli aylıklarının bayramdan önce ödeneceğini duyuruldu. Böylece 9 Temmuz günü başlayacak bayramdan önce aylıklar hak sahiplerinin hesaplarında olacak.

EVDE BAKIM MAAŞINASIL SORGULANIR?

Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor

Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat bankası SMS kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.