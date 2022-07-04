20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASINDA BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJAN SAYILARI BELLİ OLDU! | İşte taban puanlar ve kontenjan listesi

Öğretmen atamalarıyla ilgili son gelişmeleri Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer katıldığı bir televizyon programında açıkladı ve milyonlarca adayı yakından ilgilendiren atamanın detayları belli oldu. Peki, 20 bin öğretmen ataması hangi branşlarda yapılacak, kontenjan dağılımı nasıl olacak? İşte 2022 Eylül ayı 20 bin öğretmen atamasında taban puanlar ve atamaya dair ayrıntılar...

MEB BAKANI ÖZER 20 BİN ÖĞRETMESİNE DAİR AÇIKLAMALARDA BULUNDU!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer katıldığı bir televizyon programında Eylül ayında gerçekleşecek öğretmen atamalarına dair şu bilgileri paylaştı:

"Son 20 yılda öğretmen sayımızda çok ciddi bir artış oldu. Başarıdaki ana etkenlerden biri bu." diyen Özer, "Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum, öğretmenlerin sisteme kazandırılması için çok büyük fedakarlıklar yaptı. 1,2 milyon öğretmen olan bir eğitim sistemimiz var. Yaklaşık yüzde 75'i son 19 yılda atandı. 500 bin öğretmen varken bunların yüzde 40'ı kadındı. Şimdi 1,2 milyon öğretmenin yüzde 59'u kadın.

Atamalarda en büyük ağırlığı okul öncesine vereceğiz, orada seferberlik başlattık. 3 bin yeni anaokulu süreci devam ediyor. Bu kapsamda en fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla 7 bin 503 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği, 2 bin 223 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1.250 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, 1.218 kontenjanla din kültürü ve ahlâk bilgisi ve 1.004 kontenjanla ilköğretim matematik öğretmenliği oldu.

İstanbul'un öğrenci sayısı en fazla il olması bakımından, buradaki okul yatırımlarına ve öğretmen atamalarına ayrıca önem verdiklerini belirten Özer, "Son iki atamada 10 bin öğretmeni İstanbul'a verdik. Bu atamada da yüzde 50'sini İstanbul'a vereceğiz. İstanbul'un çok daha güçlü olmasını istiyoruz. Okul öncesinde de ağırlığı İstanbul'a veriyoruz. 3 bin yeni anaokulunun 1000 tanesini İstanbul'a vereceğiz."

Bakan Özer, 1 Eylül'de Başkan Erdoğan'ın da katılımıyla düzenlenecek törende, atamaların yapılacağını ifade etti ve tüm öğretmen adaylarına başarılar diledi.

ÖĞRETMEN ATAMA DUYURUSU VE TABAN PUAN - BRANŞ DAĞIŞIMI - KONTENJAN SAYISI İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

EYLÜL AYINDA YAPILACAK 20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASINDA BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJAN SAYISI BELLİ OLDU

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 1 Eylül'deki 20 bin öğretmen atamasına ilişkin alanlar, taban puanlar ve kontenjan listesi "www.meb.gov.tr" adresi üzerinden erişime açıldı. İşte atama yapılacak branşlar ve kontenjan sayıları...