Haberler Haberler 20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASINDA BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJAN SAYILARI BELLİ OLDU! | İşte taban puanlar ve kontenjan listesi

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASINDA BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJAN SAYILARI BELLİ OLDU! | İşte taban puanlar ve kontenjan listesi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 1 Eylül'de yapılacak öğretmen atamasına ilişkin branş dağılımını ve kontenjan sayılarını açıkladı. Böylece, milyonlarca gencin hayalini kurduğu atamaların ne zaman yapılacağı belli olurken; taban puanlar da paylaşıldı. Atama bekleyen adaylar, MEB tarafından yayımlanan atama kılavuzunun detaylarını araştırmaya başladı. İşte 20 bin öğretmen ataması hakkında merak edilen detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2022 Pazartesi 08:50 Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2022 Pazartesi 09:00
20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASINDA BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJAN SAYILARI BELLİ OLDU! | İşte taban puanlar ve kontenjan listesi

Öğretmen atamalarıyla ilgili son gelişmeleri Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer katıldığı bir televizyon programında açıkladı ve milyonlarca adayı yakından ilgilendiren atamanın detayları belli oldu. Peki, 20 bin öğretmen ataması hangi branşlarda yapılacak, kontenjan dağılımı nasıl olacak? İşte 2022 Eylül ayı 20 bin öğretmen atamasında taban puanlar ve atamaya dair ayrıntılar...

MEB BAKANI ÖZER 20 BİN ÖĞRETMESİNE DAİR AÇIKLAMALARDA BULUNDU!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer katıldığı bir televizyon programında Eylül ayında gerçekleşecek öğretmen atamalarına dair şu bilgileri paylaştı:

"Son 20 yılda öğretmen sayımızda çok ciddi bir artış oldu. Başarıdaki ana etkenlerden biri bu." diyen Özer, "Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum, öğretmenlerin sisteme kazandırılması için çok büyük fedakarlıklar yaptı. 1,2 milyon öğretmen olan bir eğitim sistemimiz var. Yaklaşık yüzde 75'i son 19 yılda atandı. 500 bin öğretmen varken bunların yüzde 40'ı kadındı. Şimdi 1,2 milyon öğretmenin yüzde 59'u kadın.

Atamalarda en büyük ağırlığı okul öncesine vereceğiz, orada seferberlik başlattık. 3 bin yeni anaokulu süreci devam ediyor. Bu kapsamda en fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla 7 bin 503 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği, 2 bin 223 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1.250 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, 1.218 kontenjanla din kültürü ve ahlâk bilgisi ve 1.004 kontenjanla ilköğretim matematik öğretmenliği oldu.

İstanbul'un öğrenci sayısı en fazla il olması bakımından, buradaki okul yatırımlarına ve öğretmen atamalarına ayrıca önem verdiklerini belirten Özer, "Son iki atamada 10 bin öğretmeni İstanbul'a verdik. Bu atamada da yüzde 50'sini İstanbul'a vereceğiz. İstanbul'un çok daha güçlü olmasını istiyoruz. Okul öncesinde de ağırlığı İstanbul'a veriyoruz. 3 bin yeni anaokulunun 1000 tanesini İstanbul'a vereceğiz."

Bakan Özer, 1 Eylül'de Başkan Erdoğan'ın da katılımıyla düzenlenecek törende, atamaların yapılacağını ifade etti ve tüm öğretmen adaylarına başarılar diledi.

ÖĞRETMEN ATAMA DUYURUSU VE TABAN PUAN - BRANŞ DAĞIŞIMI - KONTENJAN SAYISI İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

EYLÜL AYINDA YAPILACAK 20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASINDA BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJAN SAYISI BELLİ OLDU

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 1 Eylül'deki 20 bin öğretmen atamasına ilişkin alanlar, taban puanlar ve kontenjan listesi "www.meb.gov.tr" adresi üzerinden erişime açıldı. İşte atama yapılacak branşlar ve kontenjan sayıları...

DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'a dost kazığı! Yıldız futbolcunun transferini açıkladı...
Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen, tatil için Yunanistan'dan sonra Marmaris'e gitti: Evlilik iddiaları arttı
Fırtına stoper tekliflerine yanıt bekliyor
Belotti heyecanı! F.Bahçe transferde yalnız kaldı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
KURBANLIK NASIL SEÇİLİR?
İL İL KURBAN FİYATLARI 2022
DİYANET 2022 KURBAN FİYATLARI NE KADAR?
2022 KURBANLIK FİYATLARI
BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ BAŞLADI!
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Milliler Akdeniz Oyunları'nda zirvedeki yerini korudu Milliler Akdeniz Oyunları'nda zirvedeki yerini korudu 08:48
Djokovic ile Jabeur çeyrek finalde! Djokovic ile Jabeur çeyrek finalde! 01:14
Fenerbahçe'den Isco'ya teklif Fenerbahçe'den Isco'ya teklif 00:48
Devler galip Devler galip 00:38
Jesus o konudan rahatsız! Oyun sisteminde... Jesus o konudan rahatsız! Oyun sisteminde... 00:29
Transferde flaş gelişme! İstanbul'a geldiler Transferde flaş gelişme! İstanbul'a geldiler 00:07
Daha Eski
Beşiktaş'tan bir hamle daha! O tarih ortaya çıktı Beşiktaş'tan bir hamle daha! O tarih ortaya çıktı 00:07
Jesus istedi yönetim alıyor! 3 transfer birden... Jesus istedi yönetim alıyor! 3 transfer birden... 00:06
Flaş Arda Güler sözleri! "Onunla konuşacağım ve..." Flaş Arda Güler sözleri! "Onunla konuşacağım ve..." 00:06
Galatasaray'a Botheim transferinde rakip çıktı Galatasaray'a Botheim transferinde rakip çıktı 00:04
12 Dev Adam rahat kazandı! 12 Dev Adam rahat kazandı! 00:03
661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde şampiyon belli oldu! 661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde şampiyon belli oldu! 00:03