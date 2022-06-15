FED FAİZ KARARI | Fed toplantısı ne zaman? Fed faiz beklentisi ne? Fed merkez bankası faiz kararı...

FED FAİZ KARARI - Piyasaların gözü Fed faiz kararı toplantısına çevirildi. Özellikle altın ve petrol fiyatlarını etkileyeceği düşünülen Fed faiz kararı ile ilgili birçok araştırma yapılıyor. Fed son toplantısında beklentiler dahilinde politika faizini 50 baz puan artırmıştı. Peki, Fed faiz toplantısı ne zaman? Saat kaçta?

FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

2022 Haziran Fed toplantısı 14 - 15 Haziran tarihinde yapılacak.

FED FAİZ KARARI NE OLUR? TAHMİNLER NE YÖNDE?

Enflasyonu düşürecek araçlara ve kararlılığa sahip olduklarını söyleyen Powell, konuşmasında para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Enflasyon düşene kadar para politikasını sıkılaştırmaya devam edeceklerini ifade eden Fed Başkanı, enflasyonun düştüğüne dair net ve ikna edici kanıtlar görmemeleri halinde daha agresif hareket etmeyi düşünmelerinin gerekeceğinin altını çizdi.

FED FAİZ KARARI 2022 TOPLANTI TARİHLERİ

2022 Haziran FED toplantı tarihi 14 – 15 Haziran FOMC toplantısı

2022 Temmuz FED toplantı tarihi 26 – 27 Temmuz FOMC toplantısı

2022 Eylül FED toplantı tarihi 20 – 21 Eylül FOMC toplantısı