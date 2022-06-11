BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 11 Haziran Cumartesi barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

Kış aylarının önceki yıllara oranlara kar yağışı şiddetini artırması sonrasında yağmurlu günler de İstanbul'u etkisi altına almış ve bu durum baraj doluluk oranlarına olumlu anlamda yansımıştı. Bahar aylarına girilmesiyle birlikte güneşin yüzünü göstermeye başlaması yeniden seviyeleri aşağı çekse de son veriler vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya devam ediyor. Son olarak 11 Haziran Cumartesi İSKİ verilerine göre; İstanbul'un barajlarında ölçülen doluluk oranı az da olsa düştü ve 76.94 oldu.

💦7 BARAJDA DOLULUK ORANI YÜZDE 75'İN ÜZERİNDE💦

İstanbul'a su sağlayan 10 barajdan 7'sinde doluluk oranı yüzde 75'in üzerinde... Alibey Barajı yüzde 58.11 olarak ölçülürken, Sazlıdere barajı ise yüzde 63.79 doluluk oranına sahip. İstanbul'un tamamen dolu tek barajı ise Kazandere olarak yerini koruyor.

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