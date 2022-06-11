Haberler Haberler BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 11 Haziran Cumartesi barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 11 Haziran Cumartesi barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul'da 2021 Nisan ayında zirve yapan baraj doluluk oranları sonrasında yüzde 40'lı seviyelere düşmüştü. Ardından gelen yağışlar ile birlikte barajlardaki su seviyesi yükselmeye başlamış ve doluluk oranları yeniden artmıştı. 2022 yılıyla birlikte yükselen baraj doluluk oranlarının son hali ise merak ediliyor. Peki, 11 Haziran Cumartesi 2022 itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları ne kadar oldu? İşte baraj doluluk oranlarında son durum...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2022 Cumartesi 09:30 Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2022 Cumartesi 10:00
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 11 Haziran Cumartesi barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

Kış aylarının önceki yıllara oranlara kar yağışı şiddetini artırması sonrasında yağmurlu günler de İstanbul'u etkisi altına almış ve bu durum baraj doluluk oranlarına olumlu anlamda yansımıştı. Bahar aylarına girilmesiyle birlikte güneşin yüzünü göstermeye başlaması yeniden seviyeleri aşağı çekse de son veriler vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya devam ediyor. Son olarak 11 Haziran Cumartesi İSKİ verilerine göre; İstanbul'un barajlarında ölçülen doluluk oranı az da olsa düştü ve 76.94 oldu.

💦7 BARAJDA DOLULUK ORANI YÜZDE 75'İN ÜZERİNDE💦

İstanbul'a su sağlayan 10 barajdan 7'sinde doluluk oranı yüzde 75'in üzerinde... Alibey Barajı yüzde 58.11 olarak ölçülürken, Sazlıdere barajı ise yüzde 63.79 doluluk oranına sahip. İstanbul'un tamamen dolu tek barajı ise Kazandere olarak yerini koruyor.

İŞTE BARAJLARA DAİR BAZI VERİLER📊

DİĞER
Cansu Dere’den bikini şov! Yeni pozuyla sosyal medyayı kasıp kavurdu
Aleyna Tilki'nin eski sevgilisi Kadir Güneş'le aşk yaşadığı konuşulan Melisa Döngel fena yakalandı! Güneş'in VIP...
F.Bahçe yıldız avında! Sol kanat adayları belli oldu
Başkan kim olacak? Özbek mi, Hamamcıoğlu mu?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
Türkiye'den vizesiz gidilebilecek ülkeler hangileri?
Sigaraya zam gelecek mi?
SIRBİSTAN'A KİMLİKLE SEYAHAT NE ZAMAN BAŞLIYOR?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Lüksemburg - Türkiye maçı saat kaçta? Lüksemburg - Türkiye maçı saat kaçta? 09:17
F.Bahçe'den sürpriz atak! Teklif yapılacak F.Bahçe'den sürpriz atak! Teklif yapılacak 08:32
Alex de Souza'nın acı günü! Alex de Souza'nın acı günü! 07:43
Jesus yeniden İstanbul'da Jesus yeniden İstanbul'da 01:18
Jesus yeniden İstanbul'da Jesus yeniden İstanbul'da 01:17
F.Bahçe yıldız avında! Sol kanat adayları belli oldu F.Bahçe yıldız avında! Sol kanat adayları belli oldu 00:12
Daha Eski
Jorge Jesus’tan flaş transfer açıklaması Jorge Jesus’tan flaş transfer açıklaması 00:12
Umut Bozok'un fiyatı belirlendi! Umut Bozok'un fiyatı belirlendi! 00:12
Milliler Kazakistan'a diş geçiremedi! Milliler Kazakistan'a diş geçiremedi! 00:12
Beşiktaş'a Weghorst'ta Alman rakip! Beşiktaş'a Weghorst'ta Alman rakip! 00:12
Yılın transferi! F.Bahçe'ye gol makinesi Yılın transferi! F.Bahçe'ye gol makinesi 00:12
Fırtına aradığı sol beki Milan'da buldu! Fırtına aradığı sol beki Milan'da buldu! 00:12