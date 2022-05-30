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Mona Lisa tablosuna pastalı saldırı!

Paris'teki Louvre Müzesi'nde sergilenen Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa eseri, pazar günü bir ziyaretçinin saldırısına uğradı. Tekerlekli sandalyede oturan yaşlı bi kadın kılığına girmiş adamın pasta fırlatarak tabloyu koruyan cam tabakayı kremaya buladığı anın ardından çekilen görüntüler sosyal medyada büyük tepki yarattı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 13:00
Mona Lisa tablosuna pastalı saldırı!

Pazar günü Paris'teki Louvre müzesinde sergilenen Mona Lisa tablosu bir ziyaretçi tarafından kremaya bulandı. Tanıkların ifadesine göre, saldırgan tekerlekli sandalyede peruk takmış, kadın kılığında bir adamdı. Diğer misafirleri şaşırtacak şekilde, aniden ayağa kalkıp tabloya yaklaştığı ve pastayı ona fırlattığı anlatıldı.

CAMLA KORUNUYORDU
Müzenin güvenliğinden sorumlu kişiler saldırganı odadan çıkarmak için acele ederken, ziyaretçiler şoke eden bu durumu görüntülemeye devam etti. 1503 ve 1519 yılları arasında Leonardo da Vinci tarafından yapılan tablo, bir güvenlik camıyla korunduğu için herhangi bir şekilde etkilenmedi.

SEBEBİ BİLİNMİYOR
Müzenin oldukça kalabalık olduğu bir dönemde gerçekleşen bu olay büyük şaşkınlık yaratmasına rağmen büyümedi. Sosyal medyada paylaşılan bazı videolarda da görüldüğü gibi Louvre güvenlik görevlileri, hızla saldırganı binadan çıkarmak ve camı temizlemek için harekete geçti. Saldırının sebebine dair henüz bir bilgi yok.

DAHA ÖNCE DE ZARAR VERMEK İSTEDİLER
Tarih boyunca çeşitli nedenlerle tabloya zarar verme, çalma veya kullanma girişimlerinde bulunanlar olmuştu. 1950'lerde bir adam tabloya sülfürik asit atmış ve zarar vermişti. Bolivyalı bir öğrenci ise bir taşla vurmuştu. 2009 yazında bir Rus turist tabloya bir fincan çay fırlatmıştı. Eser, bir asırdan fazla bir süre önce 1911 yılında çalınmıştı ve yaklaşık üç yıl boyunca kayıptı.

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