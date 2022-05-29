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Yeni damat Brooklyn Beckham milyonluk klasik otomobiliyle görüntülendi!

Uzun zamandır beraber olduğu Amerikalı oyuncu Nicole Peltz ile geçen ay evlenen İngiliz futbolcu David Beckham ve Victoria Beckham çiftinin oğlu Brooklyn Beckham, Los Angeles sokaklarında babasının düğün hediyesi olan milyonluk Jaguar otomobiliyle gezerken görüntülendi. İşte o görüntüler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2022 Pazar 15:17
Yeni damat Brooklyn Beckham milyonluk klasik otomobiliyle görüntülendi!

İngiliz futbolcu David Beckham ve Victoria Beckham çiftinin oğlu Brooklyn Beckham uzun zamandır beraber olduğu Amerikalı oyuncu Nicole Peltz ile geçen ay 3,5 milyon dolara mal olan bir düğünle dünya evine girdi.

Yeni damat Brooklyn Beckham milyonluk klasik otomobiliyle görüntülendi!

Nicole Peltz'in milyarder babasının Palm Beach'teki malikanesinde gerçekleşen düğünün ardından çift Los Angeles'taki 11 milyon dolarlık malikanesinde yaşamaya başladı.

Yeni damat Brooklyn Beckham milyonluk klasik otomobiliyle görüntülendi!

23 yaşındaki Beckham, ABD satış fiyatı 500 bin dolar olan (yaklaşık 7 milyon 900 bin TL) Jaguar XK140 marka elektrikli klasik otomobiliyle yaşadığı şehrin sokaklarında gezerken görüntülendi.

Yeni damat Brooklyn Beckham milyonluk klasik otomobiliyle görüntülendi!

Üstü açık klasik otomobil, Brooklyn'e, babası David Beckham'ın düğün hediyesiydi.

Yeni damat Brooklyn Beckham milyonluk klasik otomobiliyle görüntülendi!

Yanında Nicole Peltz olmadan gezintiye çıkan Brooklyn Beckham'ın yüksek sesle müzik dinlemesi dikkat çekti.

Yeni damat Brooklyn Beckham milyonluk klasik otomobiliyle görüntülendi!
EVLİLİK SÖZLEŞMESİ İMZALADILAR
Çiftin düğün öncesi evlilik sözleşmesi imzaladığı da öğrenilmiş, oyunculuk yapan Nicola Anne Peltz'in milyarder bir iş insanı olan babası Nelson Peltz'in bu sözleşmede parmağı olduğu ortaya çıkmıştı.

Yeni damat Brooklyn Beckham milyonluk klasik otomobiliyle görüntülendi!
Brooklyn ile 27 yaşındaki Nicola'nın imzaladığı sözleşmeye göre, boşanmaları durumunda her ikisi de ailelerinden kaynaklanan servetten pay alamayacak.
Yeni damat Brooklyn Beckham milyonluk klasik otomobiliyle görüntülendi!
HER İKİ AİLE DE ZENGİN
Sözleşmenin ardından servetleriyle gündeme gelen ailelerden Beckham çiftinin toplam serveti 380 milyon sterlin (yaklaşık 730 milyon TL).
Yeni damat Brooklyn Beckham milyonluk klasik otomobiliyle görüntülendi!

Nicola Anne Peltz'in ailesinin serveti ise bunun neredeyse üç katı.

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