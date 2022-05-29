Yeni damat Brooklyn Beckham milyonluk klasik otomobiliyle görüntülendi!

İngiliz futbolcu David Beckham ve Victoria Beckham çiftinin oğlu Brooklyn Beckham uzun zamandır beraber olduğu Amerikalı oyuncu Nicole Peltz ile geçen ay 3,5 milyon dolara mal olan bir düğünle dünya evine girdi.
Nicole Peltz'in milyarder babasının Palm Beach'teki malikanesinde gerçekleşen düğünün ardından çift Los Angeles'taki 11 milyon dolarlık malikanesinde yaşamaya başladı.
23 yaşındaki Beckham, ABD satış fiyatı 500 bin dolar olan (yaklaşık 7 milyon 900 bin TL) Jaguar XK140 marka elektrikli klasik otomobiliyle yaşadığı şehrin sokaklarında gezerken görüntülendi.