Haberler Haberler ÖĞRENCİ AFFI NE ZAMAN ÇIKACAK? | Öğrenci affı nedir, kimleri kapsıyor? Öğrenci affından kimler yararlanacak?

ÖĞRENCİ AFFI NE ZAMAN ÇIKACAK? | Öğrenci affı nedir, kimleri kapsıyor? Öğrenci affından kimler yararlanacak?

'Öğrenci affı nedir, öğrenci affının şartları nedir? Öğrenci affı ne zaman çıkacak, tarihi belli mi?' soruları gündemde yerini aldı. Binlerce vatandaşın gündeminde yer alan öğrenci affına dair detaylar araştırılmaya başladı. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun, 'Lisans ve yüksek lisans öğrencileri için öğrenci affı çalışmasını başlattık' açıklamalarında bulunmasının ardından, konuya ilişkin detaylar merak edilirken; öğrenci affına dair gelişmeler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2022 Cumartesi 09:20 Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2022 Cumartesi 09:30
ÖĞRENCİ AFFI NE ZAMAN ÇIKACAK? | Öğrenci affı nedir, kimleri kapsıyor? Öğrenci affından kimler yararlanacak?

Öğrenci affına dair tüm detaylar, vatandaşlar tarafından araştırılmaya bevam ediyor. Öğrenci affına dair çalışmaları başlatan YÖK'ten gelecek yeni açıklama beklenirken; 'öğrenci affı kimleri kapsayacak, öğrenci affından kimler yararlanabilir, şartları neler?' sorularının cevabı ise merak edilenler arasında yer alıyor. İşte 2022 öğrenci affına dair merak edilenler...

ÖĞRENCİ AFFI NEDİR?

Çeşitli sebeplerle üniversiteyi bırakan öğrenciler, öğrenci affı ile birlikte yeniden okula dönebiliyor. İlk daha olarak 2018 yılında hayata geçirilen uygulamaya dair yeni çalışmalar devam ediyor.


ÖĞRENCİ AFFI KİMLERİ KAPSIYOR? KİMLER ÜNİVERSİTEYE GERİ DÖNEBİLİR?

2018 yılındaki öğrenci affı kapsamında, "terör suçundan hüküm giyenler, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler" bu aftan yararlanamamıştı.

Bu yıl düzenlemesi yapılan öğrenci affında da aynı koşulların geçerli olması bekleniyor. Şartlar belli olduktan sonra yapılan açıklamaların akabinde detaylar haberimizde yer alacak.

2022 ÖĞRENCİ AFFI NE ZAMAN ÇIKACAK?

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, 'Lisans ve yüksek lisans öğrencileri için öğrenci affı çalışmasını başlattık' açıklamasına şu sözlerle devam etti:

"Üniversite öğrencileri için af çalışması başlattık. Lisans ve doktora öğrencilerini de kapsıyor. Temmuz ayından önce teklife dönüşecek."

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