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CANLI ALTIN FİYATLARI - 12 Mayıs Perşembe 2022 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum

12 Mayıs Perşembe 2022 CANLI ALTIN FİYATLARI - Günlük olarak takip edilen ve en çok araştırılan konulardan olan altın fiyatlarındaki son durumu haberimizden öğrenebilirsiniz. Yatırımcılar internette sıkça gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ata ve tam altın fiyatlarını aratıyor. İşte 12 Mayıs Perşembe günü altındaki son durum...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2022 Perşembe 07:30 Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2022 Perşembe 08:00
CANLI ALTIN FİYATLARI - 12 Mayıs Perşembe 2022 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum

⚡SON DAKİKA ALTIN HABERLERİ - 'Altın fiyatlarında son durum' merak ediliyor. Birçok kişi, çeşitli altın fiyatlarını sorgulamayı sürdürüyor. Özellikle gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Güncel altın fiyatlarını haberimizden CANLI olarak takip edebilirsiniz. İşte 12 Mayıs Perşembe 2022 altın fiyatlarında son durum...

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👉12 Mayıs Perşembe 2022 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 911,39

Gram altın satış: 911,57

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.508,00

Çeyrek altın satış: 1.530,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.015,00

Yarım altın satış: 3.061,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 6.019,00

Tam altın satış: 6.098,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 6.169,00

Cumhuriyet altını satış: 6.263,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 6.183,00

Ata altın satış: 6.259,00

👉Altın fiyatlarındaki son bilgiler 12 Mayıs Perşembe saat 07.05 itibarıyla alınmıştır.

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