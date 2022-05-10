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LGS görev başvurusu nasıl yapılır? 2022 LGS gözetmen ücreti ne kadar? LGS gözetmen başvurusu ne zamana kadar yapılır?

LGS sınavı için geri sayım devam ederken; LGS görev alma başvuru ekranı da erişime açıldı. Sınavda gözetmen olmak isteyen ya da çeşitli görevlerde yer almak isteyen öğretmenler başvurularını tamamlamaya başladı. Peki, LGS görev başvurusu nasıl yapılır? LGS gözetmen ücretleri ne kadar? İşte LGS gözetmen ücretleri ve gözetmenlik başvuru tarihi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2022 Salı 15:30
LGS görev başvurusu nasıl yapılır? 2022 LGS gözetmen ücreti ne kadar? LGS gözetmen başvurusu ne zamana kadar yapılır?

LGS gözetmen başvurusu yapmak isteyen ve 2022 başvuru ücretlerini araştıran milyonlarca vatandaş, LGS görev başvurusunun detaylarını araştırmaya başladı. Peki, 2022 LGS gözetmeni olmak için ne yapmak gerekir, nasıl başvurulur? İşte detaylar...

LGS GÖREV (GÖZETMEN) BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

5 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek LGS sınavında görev almak isteyen öğretmenler MEBBİS üzerinden başvuruda bulunabilecek. Aldığı görevin türüne göre ücret alacak.

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LGS GÖREV (GÖZETMEN) BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

LGS'de gözetmen olmak isteyen öğretmenler başvurularını 20 Mayıs tarihine kadar tamamlayabilecek.

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2022 LGS GÖREVLİ VE GÖZETMEN ÜCRETİ NE KADAR?

LGS için öğretmenler üç farklı türde görev alabilecek:

  • Salon Başkanı – 327,26 TL
  • Gözetmen – 317,34 TL
  • Yedek Gözetmen – 238,01 TL
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