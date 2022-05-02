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SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? Survivor'da 4. dokunulmazlık oyununu kim kazandı, 4. eleme adayı kim oldu?

Survivor'da dokunulmazlık heyecanı devam ediyor. Bu akşam ekrana gelen yeni bölümde haftanın 4. dokunulmazlık oyunu oynandı. Survivor'un sıkı takipçileri 'Survivor yeni bölüm izle, Survivor dokunulmazlık oyunu, Survivor yarışmacıları, Survivor fragman, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?' gibi ifadelerle detayları araştırmaya devam ederken; Survior All Star 2022 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Haftanın 4. eleme adayı kim oldu? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2022 Pazartesi 22:47 Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2022 Pazartesi 23:30
SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? Survivor'da 4. dokunulmazlık oyununu kim kazandı, 4. eleme adayı kim oldu?

TV 8 ekranlarında yayınlanan ve birçok kişi tarafından sevilerek takip edilen Survivor'da heyecan dorukta... Yeni haftanın 4. dokunulmazlık oyunu 2 Mayıs Pazartesi günü yayınlanan olan bölümde oynandı. Peki, Survivor All Star 2022 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte detaylar...

SURVİOR ALL STAR 2022'DE 4. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survior All Star 2022 dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı.

SURVIVOR'DA HAFTANIN 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da yapılacak oylamanın ardından haftanın 4. eleme adayı belli olacak.

SURVIVOR'DA BU HAFTA KİMLER ELEME ADAYI OLDU?

Survivor'da Ünlüler takımının yaptığı oylamanın ardından 3. eleme adayı Ayşe, 2. eleme adayı Barış Yağcı oldu. Haftanın ilk eleme adayı ise Evrim Keklik olmuştu.

KIRMIZI TAKIM

  • Adem
  • Sude
  • Gökhan
  • Sema
  • Anıl
  • Merve
  • Batuhan
  • Barış
  • Ayşe

MAVİ TAKIM

  • Atakan
  • Nagihan
  • Ogeday
  • Berkan
  • Parviz
  • Seda
  • Hikmet
  • Evrim
  • Nisa
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