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SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? Survivor'da 3. dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor'da heyecan devam ediyor. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Survivor'un sıkı takipçileri Suvivor yeni bölüm izle, Survivor dokunulmazlık oyunu, Survivor yarışmacıları, Survivor fragman, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? gibi ifadelerle detayları araştırıyor. Peki, Survior All Star 2022 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2022 Pazar 23:50 Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2022 Pazartesi 00:30
SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? Survivor'da 3. dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

TV 8 ekranlarında yayınlanan ve birçok kişi tarafından sevilerek takip edilen Survivor'da heyecan dorukta... Yeni haftanın 2. dokunulmazlık oyunu 29 Nisan Cuma yayınlanacak olan bölümde oynanacak. Peki, Survivor All Star 2022 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte detaylar...

SURVİOR ALL STAR 2022 DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 1 Mayıs'da yayınlanan bölümde dokunulmazlık oynunu Gönüllüler takımı kazandı.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da Evrim ile Barış'ın ardından 3. eleme adayı Ayşe oldu.

KIRMIZI TAKIM

Adem
Sude
Gökhan
Sema
Anıl
Merve
Batuhan
Barış
Ayşe

MAVİ TAKIM
Atakan
Nagihan
Ogeday
Berkan
Parviz
Seda
Hikmet
Evrim
Nisa

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