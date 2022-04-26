Haberler Haberler WhatsApp kullanıcı bilgilerini saklıyor mu? WhatsApp kullanıcı bilgilerini öğrenebilir mi?

WhatsApp kullanıcı bilgilerini saklıyor mu? WhatsApp kullanıcı bilgilerini öğrenebilir mi?

Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp ile paylaştığınız verileri görebildiğinizi biliyor muydunuz? Platform, kullanıcılarına "Hesap Bilgisi İste" özelliği sayesinde hakkında neler bilindiğini birkaç adımda öğrenme fırsatı sunuyor. Peki, "Hesap Bilgisi İste" nedir, nasıl yapılır? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2022 Salı 11:23
WhatsApp kullanıcı bilgilerini saklıyor mu? WhatsApp kullanıcı bilgilerini öğrenebilir mi?

Geçtiğimiz dönemlerde kullanıcı verilerini "paylaşacağı" iddiasıyla çalkalanan WhatsApp, devasa bir bilgi deposu haline geldi. Uçtan uca şifreli mesajlaşma sunan platform, yine de kullanıcıları takip etmeye devam ediyor. Peki WhatsApp ile paylaşılan verileri öğrenmek mümkün mü?

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın çatı şirketi Meta, uzun yıllardır kullanıcı verilerini reklam unsuru olarak kullanma konusunda eleştiriliyor. Ancak mesajlaşma platformunda bulunan "gizli" WhatsApp raporu, WhatsApp'ın sizin hakkınızda neler bildiğini birkaç adımda öğrenmenize fırsat tanıyor.

WhatsApp Hesap Bilgisi İste özelliği nedir?
Facebook, Instagram, TikTok gibi sosyal medya platformları, kullanım alışkanlıklarınızı inceleyen bir algoritmaya sahiptir. Ancak gizlilik nedeniyle bu veriler (kişileriniz, katıldığınız gruplar, cihaz türünüz, IP adresiniz ve hatta engellediğiniz numaralar) herhangi bir şirketle veya gerekmedikçe devlet kurumlarıyla paylaşılamaz.

Fakat binlerce kullanıcı Meta'ya ait olan uygulamalardaki verilerinin güvende olmadığını hissediyor. Ancak WhatsApp'ta yer alan "Hesap Bilgisi İste" raporu sayesinde uygulamanın sizin hakkınızda neler bildiğini öğrenebilirsiniz.

Sadece birkaç adımlık işlem ile WhatsApp ile paylaştığınız verileri görüntüleyebilir ve mesajlaşma deneyiminizi değiştirmeye başlayabilirsiniz.

WhatsApp'ı açın ve sağ üstteki üç noktaya dokunup Ayarlar kısmına gidin.

Ayarlar > Hesap > Hesap Bilgisi İste yolunu izleyin.

Rapor İste'ye dokunun ve bildirim gelmesini bekleyin.

Bu işlemleri yapıp WhatsApp'a istek gönderdikten yaklaşık 2-3 gün sonra, raporu indirebileceğinizi söyleyen bir bildirim alacaksınız. Ancak raporun kısa süre içerisinde sıfırlanacağını unutmayın, bu yüzden cihazınıza indirmenizi veya kaydetmenizi tavsiye ediyoruz.

Yine de biz ne dersek diyelim değişmeyecek bazı gerçekler var. Bunlardan ilki, WhatsApp'ın dünya çapında en çok kullanılan ve en çok güvenilen mesajlaşma platformu olması. Akıllı telefonların vazgeçilmez uygulaması olmasının yanı sıra, her gün milyarlarca veri WhatsApp'a yükleniyor.

Peki siz WhatsApp'taki Hesap Bilgisi İste raporu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi SDN Forum'da veya yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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