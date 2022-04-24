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Seferihisar-Samos Adası feribot seferleri 2 yıl sonra yeniden başladı

Corona virüsü salgını nedeniyle yapılamayan İzmir'in Seferihisar ilçesi ile Yunanistan'ın Samos Adası arasındaki feribot seferleri, 2 yıl aradan sonra yeniden başladı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2022 Pazar 09:50
Seferihisar-Samos Adası feribot seferleri 2 yıl sonra yeniden başladı

Pandemi nedeniyle ara verilen Seferihisar-Samos feribot seferleri tekrar başladı.

Gönül isimli feribot, 182 yolcusuyla Sığacık'tan Samos'a hareket etti. 2 yılın ardından düzenlenen ilk sefer için heyecanlı olduklarını söyleyen feribotun kaptanı Öznur Aydost, "Pandemiden 2 yıl sonra yeniden Seferihisar'dayız. Yolculuğumuz 2 saat sürecek. İlk misafirlerimiz, çok heyecanlıyız" dedi.

Seferleri düzenleyen firmanın kurucusu Seda Yıldırım ise, 'Yunanistan'ın Maldivleri' olarak anılan Samos'a salgın nedeniyle 2 yıldır feribot seferleri yapılamadığını belirterek "2 yıldır kapalı olan hudut kapıları büyük emekler verilerek yeniden açıldı. Çok heyecanlıyız, ilk seferimize 23 Nisan'da çocuklar gibi şen gidiyoruz" diye konuştu.

Samos'a hareket eden ilk feribotun yolcularından Bilginer Bağcı da 2 yıl aranın ardından seferlerin yeniden başlamasına çok sevindiklerini belirtti.

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