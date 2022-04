2020 yılında Need for Speed: Hot Pursuit Remastered ile karşımıza çıkan Need For Speed, yeni oyunu ile piyasaya çıkmayı bekliyor. Yarış oyunlarını sevenlerin merakla beklediği NFS ile ilgili yeni detaylar açıklandı.

NEED FOR SPEED'İN YENİ OYUNU NE ZAMAN ÇIKACAK?

Klasikleşen araba yarışı oyunu Need For Speed'in çıkacağı tarih henüz belirsiz de olsa gelen son bilgiler, oyunun PlayStation 5 e Xbox Series X/S konsollarına özel olarak çıkacağı yönünde.