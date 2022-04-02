💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ? 2 Nisan 2022 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

👉Sayısal Loto 2 Nisan Cumartesi çekiliş sonuçlarını öğrenmek için TIKLA

Şans oyunları sevenler '2 Nisan Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Milli Piyango'nun düzenlediği 2 Nisan 2022 Cumartesi günü Çılgın Sayısal Loto'da çekilişi heyecanla bekleniyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. İşte 2 Nisan 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süper star sonuçları... Büyük ikramiyenin 43 milyon TL'yi aştığı Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde.

30 MART ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

1-13-49-56-78-88 Joker: 19 Süperstar: 13

👉Sayısal Loto 2 Nisan Cumartesi çekiliş sonuçlarını öğrenmek için TIKLA