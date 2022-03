Oscar Ödül Töreni'nde hangi filmler ve kimler ödül aldı? En iyi kadın ve erkek oyuncu kim seçildi? İşte 2022'nin Oscar'lı filmi!

Oscar Ödül Töreni milyonlar tarafından heyecanla izlendi ve sinema dünyasının en iyileri Oscar Ödülü'nün sahini oldu. Birçok kategoride çok sayıda adayın bulunduğu 2022 Oscar Ödül Töreni'nde kimler ödül aldı, hangi film Oscar'a layık görüldü? Oscar Ödül Töreni'ne dair merak edilenler haberimizde...

2022 OSCAR ÖDÜLÜNÜ HANGİ FİLM ALDI?

Bu yıl düzenlenen Oscar Ödül Töreni'nde 'En İyi Film Ödülü' Coda filmine verildi. Emilia Jones, Marlee Matlin, Eugenio Derbez gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Coda filmi birçok kişi tarafından beğeni toplamıştı.

2022 OSCAR ÖDÜLÜ KİMLERE VE HANGİ FİLMLERE VERİLDİ?

🎬En İyi Film: Coda

🎬En İyi Yönetmen: Jane Campion (The Power Of The Dog)

🎬En İyi Kadın Oyuncu: Jessica Chastain (The Eyes Of Tammy Faye)

🎬En İyi Erkek Oyuncu: Will Smith (King Richard)

🎬En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Ariana Debose (Batı Yakasının Hikayesi)

🎬En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Troy Kotsur (Coda)

🎬En İyi Uluslararası Film: Drive My Car (Japonya)

🎬En İyi Özgün Senaryo: Belfast

🎬En İyi Uyarlama Senaryo: Coda (Sian Heder)

🎬En İyi Görüntü Yönetmeni: Dune (Greig Fraser)

🎬En İyi Görsel Efekt: Dune (Brian Connor)

🎬En İyi Animasyon: Encanto

🎬En İyi Canlı Aksiyon (Kısa): The Long Goodbye

🎬En İyi Kısa Animasyon: The Windshield Wiper

🎬En İyi Kısa Belgesel: The Queen Of Basketball

🎬En İyi Ses: Dune

🎬En İyi Saç Ve Makyaj Tasarımı: The Eyes Of Tammy Faye

🎬En İyi Prodüksiyon Tasarımı: Dune

🎬En İyi Kurgu: Dune

🎬En İyi Orijinal Şarkı: Billie Eilish (James Bond No Time To Die)

🎬En İyi Orijinal Film Müziği: Dune

🎬En İyi Kostüm Tasarımı:Jenny Bevan (Cruella)

🎬En İyi Belgesel: Summer Of Soul... Or Revolotuion Could Not Be Televized