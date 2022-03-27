Survivor Anlat Bakalım ve Birleşme futbol müsabakasını kim kazandı? (Survivor 27 Mart)

Survivor All Star 2022'de heyecan devam ediyor. Son yapılan konseyde ünlüler takımından Bora adaya veda eden isim olmuştu. 27 Mart Pazar günü yayınlanan yeni bölümde ünlüler ve gönüllüler, ünlü isimlerle Anlat Bakalım oyunu ile eğlence dolu anlar yaşadı. Peki, Anlat Bakalım oyununu hangi takım kazandı?

ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da Anlat Bakalım oyunu ile eğlenceli anlar yaşandı. Oyunu kazanan ünlüler takımı oldu.

📺SURVIVOR'DA BİRLEŞME FUTBOL MÜSABAKASINI KİM KAZANDI?

Survivor'ın yayınlanan son fragmanında, ünlü konukların da katıldığı Anlat Bakalım Özel ile Birleşme Futbol Müsabakası oynandı. Birleşme Futbol Müsabakası'na Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın da katıldı. Mücadeleyi kazanan Sergen Yalçın'ın takımı kazandı.