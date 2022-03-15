KPSS başvuruları ne zaman yapılacak? KPSS lise ön lisans ve lisans sınav takvimi 2022

KPSS ortaöğretim, ön lisans ve lisans sınavlarına başvurular ÖSYM AİS üzerinden alınacak. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar sınav ücretlerinin yatırılması ve girilecek oturumu seçerek sınava müracaat edebilecekler. ÖSYM geçtiğimiz ve önceki yıllara kıyasla sınav süresinde veya soru sayısında bir değişliğe gitmedi. 2 yıllık üniversite ve lise mezunlarının katılacağı sınavlarda adaylara KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür alanlarından toplam 120 soru yöneltilecek. Lisans sınavlarında ise Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, Genel Kültür, Genel Yetenek, ÖABT gibi oturumlar bulunuyor. ÖSYM 2022 yılı sınav uygulama takvimini geçtiğimiz yılın Aralık ayında adaylarla paylaştı. Peki 2022 KPSS sınavları ve başvuruları ne zaman? İşte sınav ve başvurulara ilişkin detaylar...

KPSS ORTAÖĞRETİM VE ÖN LİSANS BU YIL DÜZENLENECEK!

KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavları her yıl düzenlenmiyor. ÖSYM lise ve 2 yıllık üniversite mezunlarına yönelik sınavları 2 yılda bir gerçekleştiriyor. Ancak bu sınavların puanlarıyla 2 yıl boyunca açılan ilanlara başvuru yapabiliyor. Bu yıl KPSS ortaöğretim (lise) sınavı 6 Kasım'da, KPSS ön lisans sınavı ise 2 Ekim tarihinde yapılacak.

KPSS lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür sınavları 31 Temmuz'da düzenlenecek. Üniversitelerden mezun oldukları alanlara göre yapılacak Alan bilgisi sınavları iki oturum şeklinde 6-7 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi 14 Ağustos'ta düzenlenecek.

2022 KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

KPSS başvuru işlemleri ÖSYM AİS üzerinden veya mobil uygulama ve diğer yöntemlerle gerçekleştirilebiliyor. Başvuru yapmak isteyen adaylar T.C. kimlik numarası, aday şifresi veya e-Devlet giriş seçeneği ile belirlenen tarihler arasında müracaat yapabiliyorlar. Başvuru işlemleri oturum tercihi ve sınav ücreti yatırma işlemi olarak iki aşamada gerçekleştiriliyor. İşte 2022 KPSS başvuru takvimi;

2022 KPSS NE ZAMAN❓

KPSS Lisans başvuruları 24 Mayıs'ta başlayıp 6 Haziran'da son bulacak.

2022-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sınavı 31 Temmuz, 2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün sınavı 6 Ağustos,

2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün 7 Ağustos

2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 14 Ağustos'ta gerçekleşecek.

KPSS Önlisans başvuruları ise 3 Ağustos'ta başlayıp 15 Ağustos'ta bitecek. Sınav ise 2 Ekim'de gerçekleşecek.

KPSS Ortaöğretim başvuruları ise 1 Eylülde başlayıp 13 Eylül'de bitecek. Sınav 6 Kasım'da yapılacak.

EKPSS 24 Nisan, KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos, KPSS ÖABT 14 Ağustos, KPSS Önlisans 2 Ekim, KPSS Ortaöğretim 6 Kasım, KPSS DHBT 27 Kasım tarihlerinde organize edilecek.

📌KPSS NEDİR?

KPSS, Kamu Personel Seçme Sınavı olarak bilinmektedir. ÖSYM tarafından hazırlanan ve her sene kamu kurum ve kuruluşlarına personel almak için yapılan bir sınav olarak öne çıkıyor. Adayların mezun olduğu bölüm ile beraber alınacak kadroları bağlı olarak farklı türler üzerinden alınan bir sınavdır. Bu bağlamda yapılacak olan sınav ile beraber kadrolar A ve B grubu olarak ikiye ayrılmak suretiyle gerçekleştirilir.

KPSS BAŞVURU ÜCRETLERİ NE KADAR?💰

Kamu Personeli Seçme Sınavı başvuru ücretleri ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuzun açıklanması ile belli oluyor. Başvuru kılavuzu sınav başvuruları başlamadan adayların erişimine açılıyor. Dolayısıyla 2022 yılının başvuru ücretleri henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yıl KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek sınav ücreti 90 TL, Alan Bilgisi 65 TL ve ÖABT sınav ücreti 90 TL olarak belirlenmişti. Adaylar sınav ücretlerini anlaşmalı bankalar veya ÖSYM e-Ödemeler bölümünden banka/kredi şeklinde yatırabilirler.

2022 KPSS Sınavları Soru Sayıları!

KPSS Genel Kültür Genel Yetenek Toplam 120 Soru

KPSS Eğitim Bilimleri 80 Soru

KPSS Alan Bilgisi 40 Soru

KPSS DHBT-1 20 Soru

KPSS DHBT- 2 20 Soru