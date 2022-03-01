AÖL sınavları ne zaman başlıyor? AÖL online sınav ekranı

AÖL 2. Dönem online sınavları başladı. Açık Öğretim Lisesi öğrencileri, 09:30 itibariyle online sınavlara katılabiliyor. 10 Mart'a kadar devam edecek olan AÖL online sınavlarına giriş nasıl yapılır? İşte AÖL giriş ekranı...

2021-2022 Eğitim yılının 1. Dönem AÖL sınavları tamamlandı. Ardından 2. Dönem sınavları gündeme geldi. MEB AÖL 2. Dönem sınav tarihlerini ve açık lise sınavlarının nasıl uygulanacağını duyurdu. İşte AÖL öğrencilerinin bilmesi gerekenler...

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AÖL SINAV TARİHLERİ 2022 TAKVİMİ

Açık Öğretim Kurumları 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Sınavları 01 Mart 2022 tarihi saat 09:30'dan - 10 Mart 2022 tarihine kadar uygulanacak.