2022 MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN? Miraç Kandil gecesi ayın kaçında?

Hz. Muhammed'in miraca yükseldiği geceyi temsilen İslam dininin hakim olduğu toplumlarda her yıl Recep ayının 26. gecei Miraç kandili olarak kutlanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan dini günler takvimine göre Miraç kandili ne zaman, 2022 Miraç kandili tarihi nedir sorularının cevapları belli oldu. Miraç kandili bu sene 27 Şubat Pazar akşamı kutlanacak. İşte Miraç tarihi hakkında merak edilenler...

MİRAÇ KANDİLİ NEDİR?

Miraç, İslam dininde ve mitolojik anlatımlarında, Hz. Muhammed'in göğe yükselip, Allah ve öte âlemleri ile görüp geriye döndüğü rivayetlerine verilen isimdir. Rivayetler; İslam dini peygamberi Hz. Muhammed'in kalbinin temizlenmesi, Burak ve Cebrail eşliğinde Mescid-i Aksa'ya gidiş (isra), Burak'ı bağlayıp peygamberlere namaz kıldırma, muallak taşından göğe yükselme, Allah ile konuşmalar, gök katlarında diğer peygamberler ile diyaloglar, cennet ve cehennemi görme ve geri dönme gibi bölümlerden oluşur.

MİRAÇ NE DEMEK?

"Kendisiyle yukarı çıkılan şey, merdiven" anlamına gelen kelime, Türkçeye "yükseğe çıkma" şeklinde çevrilir ve uruc (yükselme) kökünden gelir. İsra, Arapçada gece yolculuğuna verilen isimdir. Hz. Muhammed'in geceleyin Mescid-i Haram'dan Burak adı verilen binek üzerinde Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya götürülmesini ifade eder. Birlikte isra ve miraç olarak anılır.

MİRAÇ KANDİLİNİN İSLAMİYET İÇİN ÖNEMİ NEDİR?

İslam'ın ilk zamanlarında dinin oruç, zekât, şehitlik ve hac gibi belli kuralları, prensipleri tam olarak belirlenmemişti. Gece namazları rağbet görmekle birlikte, ibadet kuralları da açık ve seçik olarak belirlenmemişti. Rivayete göre İsra ve Miraç bu konudaki belirlenmeleri sağlamış olaylardır. Buna göre miraçta;

Muhammed, Miraç sırasında namaz vakitlerinin beş vakit olarak düzenlenmesi gerektiğini öğrenmiş ve Miraç'tan sonra bu buyruğu Müslümanlara bildirmiştir. Hadis kaynaklarına göre Miraç'ta önce 50 vakit olarak bildirilen namaz, Peygamber Musa'nın bunun insanlara ağır geleceği şeklindeki ikazları üzerine Hz. Muhammed'in birkaç kere geri dönüp Allah'tan namazı hafifletmesini dilemesinin ardından beş vakte indirilmiştir.

Şirk koşmayan herkesin cennete gireceği müjdesi verilmiştir.