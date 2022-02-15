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Thames Nehri kıyısında 5 bin yıl öncesine ait insan kemiği bulundu

İngiltere'nin başkenti Londra'dan geçen tarihi Thames Nehri'nde 5 bin yıl öncesine ait insan kemikleri bulundu. Keşfi yapan Simon Hunt adlı bir grafik tasarımcısı, milattan önce 3516 ile 3365 yılları arasına tarihlenen bir uyluk kemiği buldu. Kemiğin, İngiltere'de kültürel bir gelişmenin yaşandığı Neolitik Çağ'da yaşayan ve yaklaşık 1,70 metre boyunda olan bir insana ait olduğu belirlendi.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2022 Salı 13:14
Thames Nehri kıyısında 5 bin yıl öncesine ait insan kemiği bulundu

İngiltere'nin başkenti Londra'da, Thames Nehri kıyısında 5 bin yıllık bir insan kemiği keşfedildi. Grafik tasarımcı Simon Hunt, bir sabah teknesiyle yelken açtığında, gelgitin alçaldığı bir sırada nehir yatağında uzanan kararmış uyluk kemiğini fark etti.

Thames Nehri kıyısında 5 bin yıl öncesine ait insan kemiği bulundu

Polis laboratuvarlarında yapılan testlere göre kemik, Taş Devri'nin sonlarına tarihlendi. Uzmanlar, kemiğin milattan önce 3516 ile 3365 yılları arasındaki dönemde yaşayan bir kişiye ait olduğunu tahmin ettiklerini duyurdu.

Thames Nehri kıyısında 5 bin yıl öncesine ait insan kemiği bulundu

Hunt "Çok eski görünüyordu, ama bir yanım ya öyle değilse?'diye düşünüyordu. Bir kemiğin suda sadece iki yıl kalsaydı nasıl görüneceği hakkında hiçbir fikrim yoktu" dedi.

Thames Nehri kıyısında 5 bin yıl öncesine ait insan kemiği bulundu

KEMİĞİ BULDUĞUNDA POLİSİ ARADI
Hunt, uyluk kemiğininin üzerindeki çakıl yaşlarını temizleyerek plastik bir torbaya sardığını ve eve kürek çektiğini aktardı. Daha sonra polisi aradı ve kemiği bulduğu yerin tarifini verdi. Ancak polisler olay yerine ulaştığında, yükselen dalga nedeniyle bölge sular altında kalmıştı. Kemik daha sonra birkaç ay boyunca testlere tabi tutulduğu laboratuvarlara gönderildi.

Thames Nehri kıyısında 5 bin yıl öncesine ait insan kemiği bulundu

NEOLİTİK DÖNEMDE YAŞAYAN BİR İNSANA AİT
Hunt kemikleri alması için bir telefon aldığında, memurlar ondan kemiğin hangi döneme ait olduğunu tahmin etmesini istedi. Hunt, "Somut olan eski şeyler için kendi referans çerçevem Orta Çağ'a aitti, ama ben doğru tahminden çok uzaktaydım" dedi.

Thames Nehri kıyısında 5 bin yıl öncesine ait insan kemiği bulundu

Polis, kemiğin aslında, arkeologlar tarafından yaklaşık 1,70 boyunda olduğu tahmin edilen, İngiltere'deki Neolitik dönemde MÖ 4300 ile 2000 yıllarında yaşayan bir kişiye ait olduğunu söyledi. Neolitik dönem, çiftçilik ve çömlekçiliği ortaya çıkışı ve cenaze geleneklerinin oluşumuyla ülkenin kültürel bir dönüşümüne yol açtı.

Thames Nehri kıyısında 5 bin yıl öncesine ait insan kemiği bulundu

Diğer taraftan Hunt, kemiğin sonunda, MÖ 3645 ile 3600 yılları arasında Thames Nehri'nde keşfedilen Neolitik bir kafatası parçasına katılmak üzere Londra Müzesi, Barbican'da sergileneceğini umduğunu açıkladı.

Thames Nehri kıyısında 5 bin yıl öncesine ait insan kemiği bulundu

Öte yandan, Londra'da tarihi eser aramak için kıyıları yasamak yasa dışı ve bunun için Londra Limanı İdaresi'nden izin alınması gerekiyor. Ancak Hunt'ın keşfi tamamen şans eseri olduğu için, buluntu bir vatandaşlık görevi olarak kabul edildi ve kemik şu anda Hunt'ın elinde bulunuyor.

Thames Nehri kıyısında 5 bin yıl öncesine ait insan kemiği bulundu

"ONA SAYGILI DAVRANIYORUM"
Hunt, "Ona oldukça saygılı davranıyorum çünkü bir insana atti. Bu kemik, 5 bin yıldan daha uzun bir süre önce buralarda dolaşan birinin bacağının parçasıydı" diye konuştu.

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