Thames Nehri kıyısında 5 bin yıl öncesine ait insan kemiği bulundu

İngiltere'nin başkenti Londra'da, Thames Nehri kıyısında 5 bin yıllık bir insan kemiği keşfedildi. Grafik tasarımcı Simon Hunt, bir sabah teknesiyle yelken açtığında, gelgitin alçaldığı bir sırada nehir yatağında uzanan kararmış uyluk kemiğini fark etti.
Polis laboratuvarlarında yapılan testlere göre kemik, Taş Devri'nin sonlarına tarihlendi. Uzmanlar, kemiğin milattan önce 3516 ile 3365 yılları arasındaki dönemde yaşayan bir kişiye ait olduğunu tahmin ettiklerini duyurdu.
Hunt "Çok eski görünüyordu, ama bir yanım ya öyle değilse?'diye düşünüyordu. Bir kemiğin suda sadece iki yıl kalsaydı nasıl görüneceği hakkında hiçbir fikrim yoktu" dedi.