Thames Nehri kıyısında 5 bin yıl öncesine ait insan kemiği bulundu

KEMİĞİ BULDUĞUNDA POLİSİ ARADI

Hunt, uyluk kemiğininin üzerindeki çakıl yaşlarını temizleyerek plastik bir torbaya sardığını ve eve kürek çektiğini aktardı. Daha sonra polisi aradı ve kemiği bulduğu yerin tarifini verdi. Ancak polisler olay yerine ulaştığında, yükselen dalga nedeniyle bölge sular altında kalmıştı. Kemik daha sonra birkaç ay boyunca testlere tabi tutulduğu laboratuvarlara gönderildi.

NEOLİTİK DÖNEMDE YAŞAYAN BİR İNSANA AİT

Hunt kemikleri alması için bir telefon aldığında, memurlar ondan kemiğin hangi döneme ait olduğunu tahmin etmesini istedi. Hunt, "Somut olan eski şeyler için kendi referans çerçevem Orta Çağ'a aitti, ama ben doğru tahminden çok uzaktaydım" dedi.