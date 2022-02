YÜZÜKLERİN EFENDİSİ YENİ FRAGMAN 🎬 | Yüzüklerin Efendisi dizisi ne zaman başlayacak? Hangi platformda yayınlanacak?

Yüzüklerin Efendisi (Lord Of The Rings) FRAGMAN İZLE - Tüm dünyada hayranlık uyandıran Peter Jackson imzalı, 3 filmden oluşan Yüzüklerin Efendisi dizi olarak yeniden geliyor. Yüzüklerin Efendisi hayranları, yayınlanan ilk fragmanın ardından heyecanla arama motorlarında araştırma yapmaya başladı. Peki, Yüzüklerin Efendisi dizisi ne zaman başlayacak? Hangi platformda yayınlanacak?

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yüzüklerin Efendisi dizisi 2 Eylül 2022 tarihinde yayınlanacak.

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ DİZİSİ HANGİ PLATFORMDA YAYINLANACAK?

Yüzüklerin Efendisi dizisi 2 Eylül 2022 tarihinde yayınlanacak ve Amazon Prime Video üzerinden hayranlarıyla buluşacak.

SUPER BOWL'DA YAYINLANDI!

Fragman daha önce de açıklandığı gibi Super Bowl esnasında paylaşıldı. Super Bowl sahnesinde yayınlanan Yüzüklerin Efendisi dizi fragmanı kısa süreden 1 milyon izlenmeyi aştı.

Duyuruya göre dizinin orijinal ismi The Lord of the Rings: The Rings of Power olacak. Ülkemizdeki ismi ise Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri olacak. Dizi İkinci Çağ döneminde geçecek.

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ (THE LORD OF THE RINGS: THE RINGS OF POWER) OYUNCULARI

Robert Aramayo, Owain Arthur ve Nazanin Boniadi, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan, Smith ve Charlie Vickers dizide oynayan isimler arasında yer alıyor. Dizinin başrolünde ise Maxim Baldry yer alacak.

🎬 YÜZÜKLERİN EFENDİSİ DİZİSİ FRAGMANI İZLE

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ İLK FOTOĞRAFLAR DA YAYINLANDI!