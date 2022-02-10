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KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI - SON DAKİKA! İşte sorgulama ekranı📢

KYK SON DAKİKA - Öğrencilerin, KYK burs sonuçları için Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan beklediği haber geldi. 2021-2022 Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs ve kredi sonuçlarını açıkladı. İnternette 'Burs sonuçları', 'KYK burs sonuçları açıklandı mı?', 'KYK burs sonucu sorgulama ekranı' aramaları yapılıyor. KYK burs sonuçları ve KYK sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2022 Perşembe 12:38 Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2022 Perşembe 12:40
KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI - SON DAKİKA! İşte sorgulama ekranı📢
KYK SON DAKİKA - Öğrencilerin, KYK burs sonuçları için Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan beklediği haber geldi. İnternette 'Burs sonuçları', 'KYK burs sonuçları açıklandı mı?', 'KYK burs sonucu sorgulama ekranı' aramaları yapılıyor. KYK burs sonuçlarıyla ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Gençlik ve Spor Bakanlığı 2021-2022 Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs ve kredi sonuçları için öğrencilerin beklediği haber geldi. KYK burs sonuçları e-Devlet üzerinden açıklandı.

📢KYK sonuçları açıklandı!
KYK sonuçları e-Devlet üzerinden yapılan açıklamayla duyuruldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 2021-2022 Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs ve kredi sonuçlarının açıklandığı belirtildi.

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2022 KYK bursları ne kadar?
2022 yılında zamlanacak KYK burslarının ne kadar olacağı henüz belli olmadı. 2021 yılında ise lisans öğrencileri için 650, yüksek lisans öğrencileri için 1300 ve doktora öğrencileri için ise 1950 liraydı.

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