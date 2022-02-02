Haberler Haberler Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Son depremler

Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Son depremler

AFAD'dan gelen son dakika haberine göre Akdeniz'de Kıbrıs Adası açıklarında deprem meydana geldi. 3 Şubat Perşembe günü saat 00.03'te meydana geldiği açıklanan deprem sonrası vatandaşlar arama motorlarında, "Deprem mi oldu?", "Deprem nerede oldu?" gibi soruları aratmaya başladı. İşte Akdeniz Kıbrıs Adası'nda gerçekleşen depremle ilgili tüm bilgiler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2022 Perşembe 00:40
Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Son depremler

Akdeniz'de Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında saat 00.03'te 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 5,1 olarak duyururken Kandilli son depremler listesinde sarsıntının büyüklüğünü 5,0 olarak duyurdu.

AFAD sosyal medya hesabı üzerinden "Akdeniz'de Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında saat 00.03'te 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz. Deprem sonrası; Antalya İl AFAD, Mersin İl AFAD ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlık Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı yetkilileri ile yapılan telefon görüşmelerinde, an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." açıklamasını yaptı.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

DİĞER
Son dakika: Fenerbahçe’nin yeni hocası belli oldu! Sözleşmesi ortaya çıktı İsmail Kartal’dan sonra…
Zalime merhamet yok! Kuruluş Osman 81. bölüm fragmanı yayınlandı: “Osman sözünü söyledi! Savaşacak”
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor