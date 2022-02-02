Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Son depremler

Akdeniz'de Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında saat 00.03'te 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 5,1 olarak duyururken Kandilli son depremler listesinde sarsıntının büyüklüğünü 5,0 olarak duyurdu.

AFAD sosyal medya hesabı üzerinden "Akdeniz'de Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında saat 00.03'te 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz. Deprem sonrası; Antalya İl AFAD, Mersin İl AFAD ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlık Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı yetkilileri ile yapılan telefon görüşmelerinde, an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." açıklamasını yaptı.

#DEPREM: Akdeniz'de Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında saat 00.03'te 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Gelişmeleri takip ediyoruz.



➡️ https://t.co/cofXSurHiN https://t.co/FPr9ZHj7yR — AFAD (@AFADBaskanlik) February 2, 2022

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