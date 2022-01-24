Haberler Haberler Son dakika haberi: İstanbul'da kamu personelinin mesai bitim saati değişti! Vali Ali Yerlikaya açıkladı

Son dakika haberi: İstanbul'da kamu personelinin mesai bitim saati değişti! Vali Ali Yerlikaya açıkladı

Son dakika İstanbul kar haberleri... İstanbul'da artan kar yağışları nedeniyle trafikte çeşitli önlemler alınmaya devam ediliyor. Son olarak kamu çalışanlarını ilgilendiren önemli bir karar açıklandı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kamuda 24 Ocak Pazartesi günü mesai bitimine ilişkin alınan o kararı sosyal medya hesabından duyurdu. Mesai bitim saatinde değişikliğe gidildi. İşte ayrıntılar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2022 Pazartesi 15:10
Son dakika haberi: İstanbul'da kamu personelinin mesai bitim saati değişti! Vali Ali Yerlikaya açıkladı

İstanbul'daki yoğun kar yağışı hayatı etkilemeye devam ediyor. Üniversitelerden, motor kuryelere kadar birçok konuda çeşitli önlemler alınırken, son olarak 24 Ocak Pazartesi günü kamunun mesai bitim saatiyle ilgili önemli bir değişiklik yapıldı. Kararı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Vali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "Kıymetli İstanbullular, Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgiye göre İstanbul'da kar yağışı akşam saatlerinde yoğunlaşacaktır. Ulaşımdaki aksamalar dikkate alınarak kamu kurum ve kuruluşlarında, nöbetçi personel bırakılmak suretiyle mesailer; 15.30'da sona erecektir" ifadelerine yer verdi.

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