Google Play Store 175 liralık oyun ve uygulamayı ücretsiz yaptı!

Google Play Store, yılın ilk ücretsiz uygulama ve oyun kampanyasıyla karşımızda. Toplam değeri 175 TL olan 9 uygulama, 10 oyun ve 5 adet arayüz özelleştirme yazılımı sınırlı bir süre için bedava oldu.

Ücretsiz olan tüm uygulamaları haberimizde listeledik. Ancak indirimlerin en fazla 10 gün içerisinde biteceğini de hatırlatmamızda fayda var. Bu nedenle telefonunuzda veya tabletinizde kullanmak istediğiniz uygulamayı ya da oyunu yüklemek için acele edin.

175 TL'LİK OYUN VE UYGULAMA PLAY STORE'DA ÜCRETSİZ

Bu haftaki Google Play Store indirimleri kapsamında ücretsiz olan oyun ve uygulamalara sahip olmak için yapmanız gereken tek şey; listede yer alan ismine tıklamak ve yükleme sayfasına ulaşmak. Ardından 'Yükle' butonuna bastığınızda indirme işlemi başlayacaktır. Ancak dosya boyutu ve internet hızınıza bağlı olarak indirme süresi uzayabilir veya kısalabilir.

ÜCRETSİZ OLAN İKON PAKETİ & ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI

Bluric – 2 gün sonra sona eriyor

Spheroid Icon – 2 gün sonra sona eriyor

10x Launcher – 3 gün sonra sona eriyor

Tigad Pro Icon Pack – 5 gün sonra sona eriyor

Caya Icon pack – 6 gün sonra sona eriyor

Ücretsiz olan uygulamalar

Memorize: Learn Thai Words with Flashcards – 4 gün sonra sona eriyor

Spanish Verb Blitz Pro – 4 gün sonra sona eriyor

Photo Motion – 6 gün sonra sona eriyor

Binary Calculator Pro – 7 gün sonra sona eriyor

Decimal to Fraction Pro – 7 gün sonra sona eriyor

Fractions Math Pro – 7 gün sonra sona eriyor

Livemocha: Learn Languages (Special Edition) – 7 gün sonra sona eriyor

Word Resume Builder Pro – 7 gün sonra sona eriyor

Word Resume Creator Pro – 7 gün sonra sona eriyor

Ücretsiz olan oyunlar

Boom Land – Saatler sonra sona eriyor

Zenge – Saatler sonra sona eriyor

"OXXO" – 1 gün sonra sona eriyor

Slender man RE – 4 gün sonra sona eriyor

Island Heist: 3D offline adventure game – 5 gün sonra sona eriyor

LeagueMon VIP – Offline League Monster Defence – 5 gün sonra sona eriyor

Monster Killer Pro – Assassin, Archer Hero Shooter – 5 gün sonra sona eriyor

Ball Reach – 7 gün sonra sona eriyor

Christmas Puzzle Premium – 7 gün sonra sona eriyor

Requence – 7 gün sonra sona eriyor