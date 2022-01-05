Google Play Store 175 liralık oyun ve uygulamayı ücretsiz yaptı!

Google Play Store, yılın ilk ücretsiz uygulama ve oyun kampanyasıyla karşımızda. Toplam değeri 175 TL olan 9 uygulama, 10 oyun ve 5 adet arayüz özelleştirme yazılımı sınırlı bir süre için bedava oldu.
Ücretsiz olan tüm uygulamaları haberimizde listeledik. Ancak indirimlerin en fazla 10 gün içerisinde biteceğini de hatırlatmamızda fayda var. Bu nedenle telefonunuzda veya tabletinizde kullanmak istediğiniz uygulamayı ya da oyunu yüklemek için acele edin.
175 TL'LİK OYUN VE UYGULAMA PLAY STORE'DA ÜCRETSİZ
Bu haftaki Google Play Store indirimleri kapsamında ücretsiz olan oyun ve uygulamalara sahip olmak için yapmanız gereken tek şey; listede yer alan ismine tıklamak ve yükleme sayfasına ulaşmak. Ardından 'Yükle' butonuna bastığınızda indirme işlemi başlayacaktır. Ancak dosya boyutu ve internet hızınıza bağlı olarak indirme süresi uzayabilir veya kısalabilir.
ÜCRETSİZ OLAN İKON PAKETİ & ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI
Bluric – 2 gün sonra sona eriyor
Spheroid Icon – 2 gün sonra sona eriyor
10x Launcher – 3 gün sonra sona eriyor
Tigad Pro Icon Pack – 5 gün sonra sona eriyor
Caya Icon pack – 6 gün sonra sona eriyor
Ücretsiz olan uygulamalar
Memorize: Learn Thai Words with Flashcards – 4 gün sonra sona eriyor
Spanish Verb Blitz Pro – 4 gün sonra sona eriyor
Photo Motion – 6 gün sonra sona eriyor
Binary Calculator Pro – 7 gün sonra sona eriyor
Decimal to Fraction Pro – 7 gün sonra sona eriyor
Fractions Math Pro – 7 gün sonra sona eriyor
Livemocha: Learn Languages (Special Edition) – 7 gün sonra sona eriyor
Word Resume Builder Pro – 7 gün sonra sona eriyor
Word Resume Creator Pro – 7 gün sonra sona eriyor
Ücretsiz olan oyunlar
Boom Land – Saatler sonra sona eriyor
Zenge – Saatler sonra sona eriyor
"OXXO" – 1 gün sonra sona eriyor
Slender man RE – 4 gün sonra sona eriyor
Island Heist: 3D offline adventure game – 5 gün sonra sona eriyor
LeagueMon VIP – Offline League Monster Defence – 5 gün sonra sona eriyor
Monster Killer Pro – Assassin, Archer Hero Shooter – 5 gün sonra sona eriyor
Ball Reach – 7 gün sonra sona eriyor
Christmas Puzzle Premium – 7 gün sonra sona eriyor
Requence – 7 gün sonra sona eriyor