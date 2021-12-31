Yılbaşı mesajları 2022 | 2022 yılbaşı en güzel mesajları - Resimli | Yeni yıl mesajları

2022 yılına girerken herkesin sevdikleriyle paylaşabileceği yeni yıl mesajları araştırılıyor. Bu mesajları fotomac.com.tr olarak sizler için derledik. Sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel 2022 yeni yıl mesajları...

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2022 YENİ YIL MESAJLARI KISA, UZUN VE ANLAMLI

Yeni yılın en güzel müjdeler, en güzel sürprizlerle kapınızı çalması ve yeni yılı tüm dünyaya ümit saçan gülücüklerle karşılamanız dileğiyle...

Yeni yılda yüzünden gülücükler, gönlünden sevgiler eksik olmasın. Mutlu yıllar...

Yaşamınca güzel yıllar, mutlu yarınlar dostça dostluklar hep senin olsun. Mutlu yıllar.

Sevgi bestesinin tınılarını yüreğinizde hissedeceğiniz, ümitlerinizin dostluklarla pekişeceği, gülücüklerinizin hiç bitmeyeceği, barış dolu bir yıl dileğiyle…

Sevgi bestesinin tınılarını yüreğinizde hissedeceğiniz, ümitlerinizin dostluklarla pekişeceği, gülücüklerinizin hiç bitmeyeceği, sevgi, huzur ve barış dolu bir yıl dileğiyle…

Koskoca bir yıl daha devrildi gitti; keyifli ve gülümseme dolu bir yeni yıl dilerim...

Coşkun ama yorgun bir yıl daha geçiyor yaşamdan. Gelecek yılın sevgilerin en güzeli, aşkların en yücesini, mutlulukların en büyüğünü getirmesi dileğiyle iyi yıllar...

Şeker gibi tatlı, masal gibi güzel bir yıl diliyorum..