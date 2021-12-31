MİLLİ PİYANGO AMORTİ NUMARALARI - SON DAKİKA

MİLLİ PİYANGO AMORTİ NUMARALARI

Aldıkları bilete büyük ikramiye isabet etmeyen vatandaşlar, 'amorti numaraları' araması yapmaya başladı. 31 Aralık yılbaşı çekilişinde biletlerine büyük ikramiye isabet etmeyenlere 'teselli ikramiyesi' verilir. Her yılbaşı çekilişinde 2 adet amorti rakamı çekilir. Bu rakamlardan biri Milli Piyango biletinizin son rakamı ise biletinize amorti çıkmış olur.

AMORTİ 2022 NE KADAR

Amorti satın alınan Milli Piyango biletinin değeri kadardır. Özetle biletinizin son hanesinde, çekiliş sonucu belirlenen 2 adet numaradan biri varsa bileti alırken ödediğiniz ücreti geri alabilirsiniz.

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