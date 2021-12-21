Dolar kaç TL? Dolar düştü mü? Dolar fiyatları 22 Aralık | CANLI dolar fiyatı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın pazartesi günü gerçekleştirdiği Kabine Toplantısı sonrası açıkladığı Türk Lirası'nın değerini koruyan ve artıran tebdirler sonrası dolar euro ve altında hızlı bir düşüş yaşandı.

18 lira ile tarihi zirvesini gören dolar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından 12 liraya kadar gerilemişti.

Doların sert düşüşü sonrası arama motorlarından araştırma yapılmaya devam ediliyor. Kullanıcılar doların 22 Aralık'ta kaç TL'den işlem gördüğünü merak ediyor.

DOLAR KAÇ TL?

22 Aralık saat 07.00 itibariyle dolar 12,4042 alış, 12,4058 satış olarak işlem görüyor. Dolar güne -%1,26 düşüşle başladı.

👉İşte, 22 Aralık Salı 2021 canlı döviz kuru...

DOLAR KAÇ TL?

Alış: 12,4043 TL

Satış: 12,4059 TL

NOT: Bilgiler 22 Aralık Salı günü saat 07.00 itibarıyla alınmıştır.

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