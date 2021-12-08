💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! 8 Aralık 2021 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

👉Sayısal Loto 8 Aralık Çarşamba çekiliş sonuçlarını öğrenmek için TIKLA

Şans oyunları sevenler '8 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Milli Piyango'nun düzenlediği 8 Aralık 2021 Çarşamba günü Çılgın Sayısal Loto'da çekilişi heyecanla beklendi. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. İşte 8 Aralık 2021 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süper star sonuçları... Büyük ikramiyenin 99 milyon TL'yi aştığı Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde.

8 ARALIK ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

5-17-26-44-58-71 Joker: 63 SüperStar: 56

👉Sayısal Loto 8 Aralık Çarşamba çekiliş sonuçlarını öğrenmek için TIKLA