ASGARİ ÜCRET 2022 ZAMMI ŞEKİLLENDİ - SON DAKİKA! İşte yeni asgari ücret oranı!

SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET - Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret görüşmeleri başladı. Asgari ücret 2022 maaşlarının ne kadar olacağı merak konusu olurken, asgari ücret görüşmelerinde ikinci tura gelindi. 7 ve 9 Aralık'ta yapılacak görüşmeler öncesinde ise umut veren haberler gelmeye devam ediyor. Asgari ücret 2022 maaşlarına yönelik artış beklentisi yüzde 30'ların üzerine çıktı. İşte son dakika asgari ücret gelişmeleri...

ASGARİ ÜCRET İKİNCİ TUR GÖRÜŞMELERİ YARIN BAŞLIYOR

Asgari ücret zammı için ikinci tur görüşmeleri 7 Aralık Salı günü Türk-İş ev sahipliğinde yapılacak. Kasım ayı enflasyonu ve Temmuz-Kasım arası 5 aylık 10.48'lik enflasyon oranı asgari ücret görüşmelerini de etkiledi. Konuyla ilgili olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Katar ziyareti öncesi açıklamalarda bulundu ve "İşçimizi zora sokmayacağız. En uygununu, en ideal olanını gerek brüt gerek net masaya yatıracak nihai kararımızı vereceğiz. İşverenin de bu alınan kararla memnun olması lazım" dedi.

REFAH PAYIYLA BİRLİKTE ASGARİ ÜCRET YÜZDE 30'U GEÇECEK

Enflasyonun üzerinde yapılması beklenen asgari ücret zammına bir de refah payı eklenince oranın yüzde 30'u geçmesi bekleniyor. Vergi desteğiyle birlikte bu rakam daha da artabilecek.



TÜRK-İŞ YÜZDE 36.2'NİN ÜZERİNDE BİR TEKLİF İSTİYOR

Türk-İş sendikası yüzde 36.2'lik yeniden değerlenme oranın üzerinde bir zam beklerken, bu oranın gerçekleşmesi durumundna

net maaşlar yaklaşık 3.850 liraya kadar çıkacak.